Grêmio encerra preparação para estreia no Brasileirão contra o Vasco

O Grêmio encerrou, na manhã deste sábado, a preparação para o confronto diante do Vasco, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. O jogo acontece neste domingo, às 16h (de Brasília), em São Januário.

As atividades deste sábado foram iniciadas já no gramado do CT, com um aquecimento orientado pela equipe de preparação física. O elenco foi dividido em pequenos grupos para movimentação com bola, toques rápidos, agilidade e condução de jogada.

Na sequência, os jogadores participaram de uma atividade tática em campo reduzido com finalização ao gol. O treino contou com muita movimentação entre os setores e organização defensiva e ofensiva.

PARTIU ESTREIA 🔵⚫🇪🇪 Última atividade finalizada e equipe pronta para encarar o Vasco. No treino de hoje, organização ofensiva e defensiva foram trabalhadas. Bora pro Rio de Janeiro buscar os primeiros três pontos no #Brasileirão2024!

Após o treino, a delegação do Grêmio iniciou o processo de concentração e deslocamento para o Rio de Janeiro. A equipe chegou à cidade carioca durante a tarde.

Apesar de ter conquistado o Campeonato Gaúcho no último final de semana, o Grêmio busca dar uma resposta ao seu torcedor após ser derrotado em casa para o Huachipato, pela Libertadores. A equipe de Renato Gaúcho vive situação complicada na fase de grupos da competição continental, somando duas derrotas em dois jogos.