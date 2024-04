Em jogo disputado, Torino e Juventus ficam no empate pelo clássico do Italiano

A Juventus enfrentou o Torino, no Stadio Olimpico Grande Torino, na tarde deste domingo, em clássico válido pela 32ª rodada do Campeonato Italiano. O jogo terminou empatado em 0 a 0.

Com o resultado, o time mandante chega aos 45 pontos, ocupando momentaneamente a nona colocação da tabela. A Velha Senhora, por sua vez, alcança 63 pontos e segue na terceira posição.

O Torino volta a campo apenas no outro domingo, às 10h (de Brasília), diante do Frosinone, pelo Campeonato Italiano. Já o próximo desafio da Juventus será na sexta-feira, às 15h45, contra o Cagliari, pela mesma competição.

A grande chance do jogo aconteceu logo aos seis minutos da primeira etapa. Chiesa arrancou pela ponta direita e cruzou rasteiro para a área. O goleador Vlahovic apareceu sem marcação para completar ao gol, porém acabou acertando a trave.

As equipes buscaram o gol até o último minuto da partida, mas não conseguiram tirar o zero do placar.

Confira outro resultado do Campeonato Italiano deste sábado

Lecce 1 x 0 Empoli