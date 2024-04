Em casa, Criciúma cede empate ao Juventude na estreia pelo Campeonato Brasileiro

Neste sábado, o Campeonato Brasileiro 2024 teve seu pontapé inicial. O Criciúma, que havia disputado em 2014 a divisão de elite pela última vez, empatou com o Juventude, pelo placar de 1 a 1, no Estádio Heriberto Hulse. Os gol dos mandantes foi marcado por Renato Kayzer, no primeiro tempo, já Jean Carlos cravou o tento dos visitantes.

Assim, o Criciúma, com um ponto contabilizado, assume provisoriamente a segunda posição do torneio nacional, já que a rodada ainda terá outros jogos pela frente. Já o Juventude, também com uma unidade, fica em terceiro lugar.

Pela segunda rodada do Brasileirão, na próxima quarta-feira (17), o Criciúma visita o Atlético-MG, às 20h (de Brasília), na Arena MRV. O Juventude, por sua vez, no mesmo dia e horário, recebe o Corinthians, no Estádio Alfredo Jaconi.

Comemoração digna do primeiro gol do #BrasileirãoBetano! Renato Kayzer, do @CriciumaEC! ? Celso da Luz/ Assessoria de imprensa C.E.C. pic.twitter.com/rxXaUeAiNE ? Brasileirão (@Brasileirao) April 13, 2024

Aos 18 minutos, Gilberto, atacante do Juventude, foi substituído após sentir lesão no músculo posterior da coxa direita. Assim, Roger Machado teve que fazer a primeira alteração, colocando o camisa 7 Erick Farias em campo.

Quando o cronômetro marcou 22 minutos, Eder, do Criciúma, foi derrubado dentro da área por Zé Marcos, com uma carga nas costas, e o árbitro assinalou a penalidade máxima. Após mais de seis minutos de demora por conta de análise do lance feita pelo VAR, Bruno Pereira Vasconcelos voltou atrás em sua decisão, já que, segundo a arbitragem, havia impedimento no ataque.

O Criciúma inaugurou o marcador aos 36 minutos ainda da primeira etapa. Marquinhos Gabriel lançou para Marcelo Hermes, que, de cabeça, mandou para Renato Kayzer, dentro da área. O atacante conseguiu fazer belo giro e finalizar forte, estufando as redes de Gabriel.

O empate do Juventude veio aos 19 minutos da etapa complementar. Jean Carlos recebeu passe de Jadson pela esquerda do campo de ataque, costurou a marcação e, de fora da área, finalizou rasteiro no canto direito de Alisson.

FICHA TÉCNICA



CRICIÚMA 1 X 1 JUVENTUDE

Local: Estádio Heriberto Hulse, Criciúma (SC)



Data: 13 de abril de 2024 (Sábado)



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos



Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (FIFA) e Paulo de Tarso Bregalda Gussen



VAR: Emerson de Almeida Ferreira



Público total: 12.408



Renda bruta: R$ 240.080



Cartões amarelos: Marquinhos Gabriel, Fellipe Mateus, Miguel Trauco e Yannick Bolasie (Criciúma); João Lucas, Zé Marcos, Jean Carlos, Caíque, Gabriel e Rodrigo Sam (Juventude)



Cartão vermelho:



Gols:



CRICIÚMA: Renato Kayzer, aos 36 do 1ºT



JUVENTUDE: Jean Carlos, aos 19 do 2ºT

CRICIÚMA: Alisson; Claudinho (Yerson Candelo), Rodrigo, Walisson Maia e Marcelo Hermes; Barreto, Meritão, Marquinhos Gabriel (Matheusinho) e Fellipe Mateus (Miguel Trauco); Eder (Yannick Bolasie) e Renato Kayzer (Arthur)



Técnico: Cláudio Tencati

JUVENTUDE: Gabriel; João Lucas, Rodrigo Sam, Zé Marcos e Gabriel Inocêncio; Caíque (Thiaguinho), Jadson e Jean Carlos e Nenê (Marcelinho); Lucas Barbosa (Rildo) e Gilberto (Erick Farias)



Técnico: Roger Machado