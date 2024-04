Corinthians x Atlético-MG: veja prováveis escalações e informações do jogo válido pelo Brasileiro

O Corinthians recebe a equipe do Atlético-MG neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no gramado da Neo Química Arena, em Itaquera. O duelo é válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

O Timão chega embalado após a goleada contra o Nacional-PAR, no meio de semana, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. A equipe comandada por António Oliveira não sabe o que é perder há seis compromissos, somando todas as competições e amistosos, e quer começar a liga nacional com o pé direito diante do seu torcedor.

Para o duelo, o Corinthians não deve contar com o lateral esquerdo Diego Palacios, que se recupera de artroscopia no joelho, e o meia Matheus Araújo, que adquiriu trauma na mão e fraturou o osso metacarpo. Já o volante Maycon, recuperado de lesão na coxa, deve retornar e no mínimo ser alternativa no banco de reservas.

O Atlético-MG, por sua vez, vem em alta desde a chegada do técnico Gabriel Milito. A equipe conquistou o Campeonato Mineiro em cima do rival Cruzeiro e venceu seus dois primeiros compromissos na Copa Libertadores, contra Caracas e Rosário Central.

Para o duelo contra o Timão, o Galo terá o retorno meia Rubens, que se recuperou de uma fratura na mão direita. No DM atleticano se encontram Patrick, Brahan Palacios, Edenilson e Bruno Fuchs.

O Corinthians vai em busca de seu 8º Campeonato Brasileiro, torneio que não conquista desde 2017. Já o Atlético-MG, que foi "dono do Brasil' em 2021, quer sua 4º taça.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS X ATLÉTICO-MG

Local: Neo Química Arena, em São Paulo



Data: 14 de abril de 2024, domingo



Horário: às 16h00 (de Brasília)



Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ-Fifa) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)



VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-Fifa)

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Fausto Vera (Maycon) e Rodrigo Garro; Wesley, Yuri Alberto e Romero



Técnico: António Oliveira

ATLÉTICO-MG: Everson; Saraiva, Mauricio Lemos, Jemerson e Guilherme Arana; Battaglia, Alan Franco (Otávio) e Zaracho; Gustavo Scarpa, Paulinho e Hulk



Técnico: Gabriel Milito