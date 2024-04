Corinthians goleia São Caetano por 9 a 1 pelo Campeonato Paulista sub-17; confira

O Corinthians sub-17 aplicou uma sonora goleada no São Caetano, na manhã deste sábado, pela 2ª rodada do Campeonato Paulista da categoria. O Timãozinho venceu o Azulão por 9 a 1, no estádio da Fazendinha.

Os autores dos gols do Corinthians foram Nicollas (duas vezes), Kauã, Rodrigão, Denner, Yago, Richard e Nicolas Araújo, além de um tento marcado contra.

Com o triunfo, o Timãozinho se estabeleceu na liderança do grupo 11, com seis pontos. O Santo André está na segunda colocação, com quatro. As equipes se enfrentam no próximo sábado (20), com mando do Ramalhão.

Sub-15 também vence

Mais cedo, a equipe sub-15 também fez sua parte, e venceu o São Caetano por 3 a 0. O jogo, que também foi disputado na Fazendinha, contou com gols de Kayque (duas vezes) e Iago.

O Corinthians se encontra na liderança do grupo 11, com quatro pontos, mesma pontuação do vice-líder Santo André. Assim como no sub-17, os times vão se encontrar no próximo sábado (20).