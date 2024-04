Confira raio-x das últimas cinco campanhas do Corinthians no Campeonato Brasileiro

O Corinthians começa neste domingo sua trajetória no Campeonato Brasileiro de 2024. O Timão estreia no torneio nacional diante do Atlético-MG, na Neo Química Arena, às 16 horas (de Brasília).

Com sete títulos de Brasileirão, o Corinthians terá a missão de ganhar um torneio que não conquista desde 2017. Mais do que isso, António Oliveira e companha buscarão apagar a imagem deixada na última temporada, quando o Alvinegro brigou para não ser rebaixado até o fim da campetição.

Às vésperas da primeira rodada do Brasileiro, a Gazeta Esportiva levantou dados das últimas cinco campanhas do Corinthians no torneio, como o número de pontos de cada ano, artilheiros e em qual posição o time terminou. Confira abaixo:

2023 - Campanha decepcionante

O Campeonato Brasileiro de 2023 é um que o torcedor corintiano não vai fazer questão de lembrar. Com quatro treinadores diferentes ao longo da campanha, o Timão não conseguiu criar uma identidade e colecionou resultados ruins. Prova disso é que o Corinthians brigou para não ser rebaixado até a penúltima rodada e se contentou com um 13º lugar (50 pontos), que garantiu vaga na Copa Sul-Americana.

Yuri Alberto e Ángel Romero empataram na artilharia da equipe no último Brasileiro, com oito gols cada. O segundo, em especial, cresceu muito na reta final de temporada e foi fundamental para o Corinthians na briga contra o descenso.

2022 - Vaga na Libertadores com VP

O Corinthians fez um bom Campeonato Brasileiro de 2022, sob o comando do técnico Vítor Pereira. A equipe ficou na parte de cima durante todo o torneio e chegou a brigar pela liderança com o rival Palmeiras. Sem fôlego para disputar o título, o grupo garantiu vaga na Libertadores, na 4ª posição (65 pontos). O desempenho em Itaquera foi fundamental, já que o Timão teve a 3ª melhor campanha como mandante.

O artilheiro do Corinthians nessa edição do Brasileiro foi Róger Guedes, com 10 gols. Mesmo sem gozar de grande prestígio com VP, o ex-camisa 10 acumulou bons números ao longo do torneio.

2021 - Dois turnos distintos

Se o primeiro turno do Corinthians no Brasileiro de 2021 foi de sobrevivência, com elenco limitado, o segundo foi o oposto. O Timão fez uma "gorda" janela de transferências no meio do ano e contratou nomes como Giuliano, Róger Guedes, Renato Augusto e Willian. Com os reforços e a volta do público aos estádios devido à redução de casos de covid-19, o time de Sylvinho "beliscou" uma vaga na Libertadores, com a 5ª colocação (57 pontos).

Jô e Róger Guedes empataram na artilharia do Brasileiro daquele ano, com sete gols cada. O primeiro, mesmo em baixa, ainda foi líder em assistências, com quatro.

2020 - Mancinismo

O Brasileiro do Corinthians em 2020 chegou a empolgar, com bom desempenho e resultados animadores. Porém, o time comandado por Vagner Mancini caiu de rendimento na reta final da temporada e não conseguiu garantir vaga na Libertadores, que era o principal objetivo. A equipe terminou na 12ª colocação, com 51 pontos, e se contentou com classificação para Sul-Americana.

O artilheiro do Timão naquela edição foi Jô, com seis gols marcados.

2019 - Vaga para Pré-Libertadores

Em 2019, o Corinthians conquistou vaga para a chamada "Pré-Libertadores", com a 8ª colocação (56 pontos) na liga nacional. Apesar da classificação para o torneio continental, o Timão oscilou muito ao longo do torneio. Não por acaso, o técnico Fábio Carille foi demitido na 30ª rodada, após derrota para o Flamengo por 4 a 1.

Naquele ano, o artilheiro do Corinthians na competição foi o atacante Mauro Boselli, com sete tentos anotados.