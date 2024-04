Com time misto, Real Madrid vence Mallorca e segue tranquilo na liderança do Espanhol

O Real Madrid conquistou mais uma importante vitória no Campeonato Espanhol neste sábado. Visitando o Mallorca no estádio de Son Moix, pela 31ª rodada da competição, os merengues, com uma formação alternativa, triunfaram por 1 a 0, graças ao gol de Tchouameni.

De olho no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Manchester City, o Real Madrid poupou nomes como Vinícius Júnior, Rodrygo, Toni Kroos e Carvajal. É verdade que os comandados de Ancelotti acabaram tendo algumas dificuldades, sobretudo no primeiro tempo, mas conseguiram voltar para casa com os três pontos.

Com o resultado, o Real Madrid segue tranquilo na liderança do Campeonato Espanhol, com uma larga vantagem para o vice-líder Barcelona, que entra em campo também neste sábado e, se vencer sua partida, diminuirá a diferença para oito pontos. O Mallorca, por sua vez, é o 15º colocado e briga para não se aproximar da zona de rebaixamento.

O jogo

O primeiro tempo foi marcado pelo forte sistema defensivo do Mallorca, que não deu espaços para que o Real Madrid chegasse ao gol com perigo. O time comandado por Carlo Ancelotti bem que tentou achar brechas trocando passes, mas teve que apelar para os chutes de média e longa distância para tentar fazer o goleiro adversário trabalhar, sem sucesso.

O Mallorca obviamente mais defendia que atacava, mas conseguiu em um lance isolado, de bola parada, levar certo perigo à meta do Real Madrid. Após cobrança de escanteio, Raillo subiu mais alto que a defesa e cabeceou para o chão, como manda o manual do bom artilheiro, mas o goleiro Lunin fez a defesa.

O Real Madrid respondeu com Jude Bellingham. Tchouameni fez ótima jogada individual, costurando a defesa e tocando para o camisa 5 dominar e bater colocado, na entrada da área, buscando o ângulo, mas carimbou o travessão.

Real Madrid abre o placar

Se no primeiro tempo o Real Madrid não conseguiu estufar as redes, na etapa complementar os comandados de Carlo Ancelotti precisaram de apenas três minutos para isso. Tchouameni recebeu na intermediária e decidiu arriscar de longe, contando com o desvio da defesa para marcar um golaço, abrindo o placar para os visitantes.

Em vantagem na partida, o Real Madrid passou por algumas mudanças no decorrer do segundo tempo. Carlos Ancelotti decidiu acionar Vinícius Júnior e Camavinga nas vagas de Jude Bellingham e Brahim Díaz. E foi justamente o brasileiro que criou uma grande oportunidade para os visitantes ampliarem o marcador.

Aos 16 minutos Vini Júnior fez linda jogada individual, passando pelo zagueiro, invadindo a área e limpando o outro marcador, vendo a bola sobrar para Valverde driblar o goleiro e completar para o gol, mas o defensor do Mallorca apareceu para tirar em cima da linha e evitar o segundo do Real Madrid.

Nos minutos finais bastou aos comandados de Carlo Ancelotti apenas administrar a magra vantagem construída graças ao gol de Tchouameni para voltar para casa com os três importantes pontos, que aproximam cada vez mais o Real Madrid de mais um título espanhol.