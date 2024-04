Com golaço de João Félix, Barcelona vence Cádiz e segue caça ao líder no Espanhol

O Barcelona venceu o Cádiz neste sábado, por 1 a 0, no estádio Nuevo Mirandilla, pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol, graças ao golaço de João Félix, de bicicleta. Com o resultado, o time da Catalunha continua sua perseguição ao líder Real Madrid, estando a oito pontos atrás do seu principal rival faltando sete rodadas para o fim da competição.

O técnico Xavi decidiu poupar a maioria de seus titulares neste sábado, já visando o confronto de volta com o Paris Saint-Germain, pelas quartas de final da Liga dos Campeões. Com isso, o brasileiro Vitor Roque ganhou uma oportunidade no ataque, mas não conseguiu se destacar, sendo substituído no segundo tempo após uma atuação apagada.

Na vice-liderança do Espanhol e em vantagem no duelo com o PSG pelas quartas de final da Liga dos Campeões, o Barcelona volta a campo na próxima terça-feira contra os franceses para confirmar a classificação às semis do torneio continental. Já no próximo fim de semana Xavi e seus comandados terão pela frente o clássico contra o Real Madrid, ou seja, um duelo direto pela primeira colocação da competição nacional.

O jogo

O Barcelona abriu o placar aos 37 minutos com João Félix. Após cobrança de escanteio pela direita, a zaga do Cádiz desviou de cabeça, e o português aproveitou a sobra no segundo pau para completar para o gol de bicicleta, no cantinho, sem chances para o goleiro Ledesma.

Mais tarde, nos minutos finais do primeiro tempo, o Barcelona teve uma grande chance de ampliar sua vantagem na partida. João Félix fez ótimo lançamento para Sergi Roberto, que ajeitou de cabeça para Fermín López chegar batendo de primeira, sem goleiro, mas Carcelén apareceue em cima da linha para evitar o segundo gol dos visitantes.

Já no segundo tempo o Cádiz precisou de apenas oito minutos para balançar as redes. Juanmi recebeu cruzamento da direita e, livre dentro da área, bateu de primeira para empatar o jogo, mas o árbitro marcou impedimento do atacante.

O Barcelona respondeu aos 13 minutos, quando João Félix recebeu na esquerda, foi conduzindo e se livrando da marcação em direção ao centro do campo e deu passe açucarado para Ferran Torres bater de primeira, no cantinho, mas a zaga do Cádiz conseguiu interceptar o arremate.

Tentando ampliar a vantagem construída no primeiro tempo, o técnico Xavi decidiu acionar Lamine Yamal, Pedri e Koundé, mas foi João Félix quem seguiu sendo protagonista da partida. Aos 26 minutos, o português recebeu na entrada da área e bateu rasteiro, no cantinho, carimbando a trave.

Conforme o jogo foi se aproximando do seu final, o Cádiz passou a pressionar o Barcelona em busca do empate. Aos 33 minutos, Samassékou chutou de fora da área, buscando o ângulo, e viu o goleiro Ter Stegen voar para fazer uma grande defesa e evitar o gol dos donos da casa. Daí em diante bastou ao time catalão apenas administrar a magra vantagem para confirmar o importante triunfo longe de seus domínios.