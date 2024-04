Com golaço, Bayern vence Colônia e adia possível título do Leverkusen no Alemão

O Bayern de Munique venceu o Colônia por 2 a 0 neste sábado, na Allianz Arena, pela 29ª rodada do Campeonato Alemão. Raphael Guerreiro, com um golaço, fez o primeiro gol, e Muller anotou o segundo tento.

Agora, o Bayern tem a missão de secar o Bayer Leverkusen, que joga neste domingo, contra o Werder Bremen. Em caso de vitória, os comandados de Xabi Alonso, matematicamente, se consagram como campeões do Alemão, já que a equipe ficaria a 16 pontos de distância do time bávaro - segundo colocado com 63 unidades - a cinco rodadas do fim do Campeonato.

O Colônia segue tentando se livrar da zona de rebaixamento. A equipe ocupa a 17ª colocação com 22 pontos conquistados.

O Bayern volta a centralizar suas atenções para as quartas de final da Liga dos Campeões. O time encara o Arsenal nesta quarta-feira em busca da vaga na semifinal. O Colônia retorna aos gramados apenas no próximo sábado, contra o Darmstadt, pelo Campeonato Alemão.

As duas equipes fizeram um primeiro tempo movimentando, com boas chances de gol para ambos os lados. A melhor oportunidade do Bayern saiu dos pés do atacante Harry Kane, que após linda jogada bateu cruzado para fora.

Aos 19 minutos do segundo tempo, o Bayern abriu o placar da partida. Após jogada ensaiada de escanteio, Raphael Guerreiro arriscou chute de longa distância no ângulo e anotou um golaço para os donos da casa.

Após o gol marcado, o Bayern continuou produzindo oportunidades em busca do segundo gol, que saiu nos acréscimos da partida, aos 48 minutos. Muller aproveitou vacilo da defesa do Colônia, saiu frente a frente com o goleiro e finalizou no canto para dar números finais ao duelo.

