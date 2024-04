City goleia Luton com gol contra de bochecha e assume a liderança no Inglês

O Manchester City venceu o Luton Town por 5 a 1, com direito a um gol contra de bochecha, hoje (13), pela 33ª rodada da Premier League, no Etihad Stadium.

O que aconteceu

Hashioka marcou contra de bochecha para o City após chute de Haaland. Kovacic, Doku, Gvardiol e Haaland ampliaram, enquanto Ross Barkley diminuiu para os visitantes.

O resultado coloca a equipe de Guardiola momentaneamente na liderança com 73 pontos. Arsenal e Liverpool, ambos com 71, jogam amanhã.

O City volta a campo na quarta-feira (17) para encarar o Real Madrid, pela Champions League. O Luton pega o Brentford pelo Inglês no próximo sábado.

Como foi o jogo

Gol em 2 minutos. O jogo começou com um gol relâmpago do Manchester City, com Haaland aproveitando um rebote de Doku e finalizando de voleio.

Domínio do City. Os donos da casa dominaram boa parte da etapa inicial, pressionando e trocando passes próximos à área adversária, porém sem ampliar o placar.

Luton Town tenta. No decorrer da partida, o Manchester City mostrou sinais de cansaço, permitindo mais posse de bola ao Luton Town, mas sem sofrer grandes ameaças.

Na segunda etapa. O Luton Town se soltou mais, porém ficou vulnerável a contra-ataques velozes e ataques pelas costas de sua defesa.

Pep Guardiola pede lançamentos e funciona. Enquanto isso, o City adotou uma postura mais defensiva, aproveitando lançamentos para criar oportunidades e marcar gols.

City acelera o jogo. Os Citizens resolveram acelerar o jogo nos minutos finais após dar uma esfriada na defesa e começaram a posse com Gomez, resultando em dois gols nos minutos finais.

Gols e lances importantes

1 x 0. Haaland recebeu de De Bruyne e chutou a bola na bochecha de Hashioka para desviar e entrar no gol logo aos 2' da primeira etapa.

2 x 0. Alvarez buscou Kovacic na meia-lua e o volante pegou de primeira, com a bola no alto, enchendo o pé para mandar no gol.

Quase o placar muda. Woodrow bateu cruzado aos 20' e explodiu a bola na trave.

3 x 0. Doku sofreu falta na área e foi marcado pênalti aos 30'. Haaland cobrou e converteu.

3 x 1. Barkley aproveitou vacilo do City aos 36' na área pela esquerda, ajeitou buscando o fundo e bateu cruzado na costura da rede

4 x 1. Doku recebeu de Gomez pela direita, escapou de dois e bateu cruzado para deixar o primeiro dele aos 41'.

5 x 1.Gvardiol recebeu de Doku na meia-lua, ajeitou e mandou um foguete no fundo da rede.

Ficha técnica

Manchester City 5 x 1 Luton Town — 33ª rodada da Premier League

Data e hora: 13 de abril de 2024, às 11h

Local: Etihad Stadium, Manchester City (ENG)

Cartões amarelos: De Bruyne (MAC)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Hashioka (LUT) aos 2' do 1T (contra); Kovacic (MAC), aos 18' do 2T, Haaland (MAC), aos 30' do 2T; Ross Barkley (LUT), aos 36' do 2T.

Manchester City: Ederson, Akanji, Rúben Dias, Gvardiol, Rico Lewis, Kovacic, Matheus Nunes, De Bruyne (Sergio Gómez), Julián Álvarez, Doku, e Haaland (Oscar Bobb). Técnico: Pep Guardiola.

Luton Town: Kaminski, Onyedinma (Zack Nelson), Hashioka, Burke, Doughty, Clark (Joe Johnson), Barkley, Berry (Mpanzu), Chong, Morris e Townsend (Woodrow). Técnico: Rob Edwards.