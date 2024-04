Brasileirão 2024 começa com 40% dos clubes com técnicos estrangeiros

O sotaque estrangeiro à beira do gramado é cada vez mais presente nos jogos do futebol brasileiro. O Campeonato Brasileiro 2024 é outra edição recente com presença grande gringa entre os técnicos.

Dos 20 treinadores da Série A, oito são de fora do país. São quatro portugueses (Abel Ferreira, Pedro Caixinha, Antônio Oliveira e Artur Jorge) e quatro argentinos (Milito, Ramón Díaz, Eduardo Coudet e Vojvoda).

Entre os estrangeiros, os com maior destaque são Abel Ferreira e Vojvoda, que têm trabalhos de destaque em Palmeiras e Fortaleza, respectivamente. A dupla inclusive são os mais longevos em seus cargos: o português tem três anos e cinco meses e o argentino, dois anos e 11 meses, conforme dados do Transfermarkt.

Além de Abel e Juan, Eduardo Coudet (Internacional), Ramón Díaz (Vasco), Pedro Caixinha (RB Bragantino) e Antonio Oliveira já têm experiência no futebol brasileiro. Gabriel Milito (Atlético-MG) e Artur Jorge (Botafogo), por sua vez, estreiam no Brasileirão.

Mesmo com o destaque dos gringos, os técnicos brasileiros permanecem maioria, com 12. Tite, Renato Gaúcho, Cuca e Fernando Diniz são os principais nomes no momento.

Confira os técnicos de cada clube e o seu tempo à frente do trabalho:

Palmeiras: Abel Ferreira (3 anos e 5 meses)

Fortaleza: Juan Pablo Vojvoda (2 anos e 11 meses)

Criciúma: Cláudio Tencati (2 anos e 6 meses)

Fluminense: Fernando Diniz (1 ano e 11 meses)

Grêmio: Renato Gaúcho (1 ano e 7 meses)

RB Bragantino: Pedro Caixinha (1 ano e 3 meses)

Vitória: Léo Condé (1 ano e 2 meses)

Vasco: Ramón Diáz (8 meses)

Internacional: Eduardo Coudet (8 meses)

Atlético-GO: Jair Ventura (8 meses)

Bahia: Rogério Ceni (7 meses)

Flamengo: Tite (6 meses)

São Paulo: Thiago Carpini (3 meses)

Juventude: Roger Machado (2 meses)

Cuiabá: Luiz Fernando Iubel (2 meses)

Corinthians: António Oliveira (2 meses)

Athletico-PR: Cuca (1 mês)

Atlético-MG (menos de 1 mês)

Botafogo: Artur Jorge (menos de 1 mês)

Cruzeiro: Fernando Seabra (menos de 1 mês)