Brasileirão 2024 terá 134 estrangeiros; veja os números por país

A edição 2024 da Série A do Campeonato Brasileiro contará com a maior quantidade de jogadores e técnicos estrangeiros após mudança na regra de limite aprovada pelas equipes, em março.

Os números

A competição terá um total de 134 profissionais de fora do país neste início. O número representa 19% de todos que participarão.

Do total, 126 são jogadores e oito são treinadores.

Na edição 2023, 132 profissionais estrangeiros atuaram na competição. 122 eram jogadores e 10 treinadores.

A mudança na regra foi aprovada no dia 5 de março por unanimidade pelo Conselho Técnico da Série A. Antes, sete estrangeiros podiam ser relacionados por time para uma partida, mas agora o número passou para nove.

Estrangeiros por país

Argentina: 46

Uruguai: 23

Colômbia: 14

Paraguai: 12

Equador: 9

Chile: 7

Venezuela: 6

Portugal: 5

Itália: 4

Espanha: 2

Angola, Bulgária, Nicarágua, Peru, França, RD Congo: 1

Os beneficiados

Athletico-PR, Fortaleza, Internacional, Botafogo, Grêmio e São Paulo foram as equipes que mais se beneficiaram. Todas elas extrapolavam o limite anterior. O Juventude é a única equipe que não possui estrangeiros no elenco.

O Furacão é o time com mais estrangeiros no elenco, com 10 ao todo. Fortaleza, Botafogo e Internacional vêm logo atrás com nove cada, e Grêmio e São Paulo contam com oito gringos nos seus elencos.