Atlético-GO x Flamengo: saiba onde assistir, informações e prováveis escalações do duelo do Brasileiro

O Flamengo inicia sua campanha no Campeonato Brasileiro de 2024 neste domingo, contra o Atlético-GO. O duelo que reunirá o campeão carioca e o campeão goiano será realizado no estádio Serra Dourada, em Goiânia. A bola vai rolar na capital de Goiás a partir das 16 horas (de Brasília).

Onde assistir: O duelo terá transmissão exclusiva do Premiere, no pay-per-view.

A expectativa para o confronto é grande e o Serra Dourada, que teve 50% do ingressos para cada torcida, vai estar lotado no domingo. A dupla de rubro-negros está embalada em 2024 com as conquistas dos estaduais e as boas atuações em campo.

O Flamengo sobrou no Campeonato Carioca e conquistou seu 38º título de forma invicta no último domingo, enquanto, no mesmo dia, o Dragão conquistou o inédito tricampeonato goiano e é o único clube do estado na Série A.

Embora o retrospecto do confronto seja amplamente favorável ao Flamengo, o Atlético-GO se tornou uma pedra no sapato dos cariocas nos últimos anos, especialmente jogando em casa. O Mais Querido não vence em Goiânia desde 2017, sendo que de lá para cá são duas vitórias do Dragão e um empate no último confronto, em 2022.

Mais uma atividade no Ninho, de olho na estreia do @Brasileirao, diante do Atlético-GO. ????#VamosFlamengo ?: Marcelo Cortes /CRF pic.twitter.com/tf2KnXr9de ? Flamengo (@Flamengo) April 12, 2024

Para superar este tabu, o técnico Tite pode ter que abrir mão de alguns de seus titulares. A sequência de jogos pelo Estadual e pela Libertadores estão cobrando seu preço na forma de desgaste físico dos atletas. O próprio treinador já admitiu que poderá ter que priorizar alguma competição ao longo da sequência da temporada, uma vez que o time também disputará a Copa do Brasil.

Assim como na final do Carioca, três jogadores seguem sem condições de jogo: o atacante Gabigol, suspenso por tentativa de fraude em um exame antidoping, o meia Gerson, que se recupera de uma cirurgia renal, e o lateral Wesley, que apresenta uma lesão muscular.

Por outro lado, Tite ganhou o reforço do atacante Carlinhos, contratado junto ao Nova Iguaçu e apresentado nesta sexta-feira. O jogador está regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e pode ganhar sua primeira oportunidade neste domingo.

No Atlético-GO, o técnico Jair Ventura não contará com o volante Roni, que segue em tratamento da lesão muscular que o tirou das finais do Goianão. Além disso, o treinador tem uma dúvida na lateral direita, já que Bruno Tubarão foi poupado dos treinamentos da semana por conta de dores no adutor da coxa. Se ele for vetado para a partida, Maguinho deve entrar em seu lugar.

Entrevista Coletiva do dia, a última antes da estreia no Brasileirão, com o técnico Jair Ventura! ??? Confira na Dragão TV: https://t.co/Q8BgBLoMxS ?: Ingryd Oliveira #DragãoDoBrasil #OClubeDeTodos pic.twitter.com/4B7IdFTOHi ? ??tlético Goianiense (@ACGOficial) April 12, 2024

FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO-GO X FLAMENGO

Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO)



Data: Quarta-feira, 10 de abril de 2024



Horário: 16h (de Brasília)



Árbitro: André Luiz Sketino Policarpo Bento (MG)



Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)



VAR: Wagner Reway (PB-VAR-Fifa)

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão (Maguinho), Adriano Martins, Alix e Guilherme Romão; Baralhas, Rhaldney e Shaylon; Alejo Cruz, Emiliano Rodríguez e Luiz Fernando



Técnico: Jair Ventura

FLAMENGO: Rossi; Varela (Evertton Araújo), Fabricio Bruno, Léo Pereira (David Luiz) e Ayrton Lucas (Viña); Erick Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro



Técnico: Tite