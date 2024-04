André Silva se esquiva sobre pressão em Carpini e pede reação do São Paulo

O atacante André Silva fugiu de responder sobre o impacto da derrota para o Fortaleza no trabalho de Thiago Carpini e cobrou uma resposta imediata do São Paulo em campo.

O que aconteceu

Autor do gol de honra do Tricolor Paulista, o jogador se esquivou ao ser questionado sobre o peso do resultado para a sequência do técnico. Ele foi perguntado sobre o assunto na entrevista à transmissão do Sportv na saída de campo. Após o segundo gol do Fortaleza e no apito final, Carpini foi hostilizado por torcedores.

O atacante cobrou resposta em campo já no próximo jogo. Ele também lamentou que o time não conseguiu um resultado positivo em casa e agradeceu a torcida que esteve no MorumBIS.