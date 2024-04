Zagueiro brasileiro Mateus Lusuardi reencontra Napoli após "estreia dos sonhos"

Mateus Lusuardi estreou pelo Frosinone em dezembro de 2023 enfrentando o Napoli fora de casa pela Coppa Itália. O resultado foi o melhor possível: um sonoro 4 a 0 e uma primeira partida profissional dos sonhos. Neste domingo (14), o brasileiro reencontrará o Napoli com o objetivo de fugir da zona de rebaixamento.

Mateus jogava na base do Criciúma quando foi vendido ao Frosinone. Lá, ele se juntou a outros compatriotas, como Reinier, ex-Flamengo, e Kaio Jorge, ex-Santos. Em quatro meses saiu de Santa Catarina e já estava no time principal do clube italiano. A primeira partida profissional de sua carreira foi no dia 16 de dezembro de 2023, justamente contra o Napoli, no estádio Diego Armando Maradona.

"Foi um dia incrível, pois eu nunca havia atuado profissionalmente, nem no Brasil. Na véspera daquele jogo, o treinador (Eusebio Di Francesco) me avisou que seria a minha oportunidade. Foi um sonho e tudo correu bem porque eu estava bem-preparado", disse Mateus Lusuardi.

Mesmo com a heroica classificação fora de casa naquele dia, não é boa a situação no Campeonato Italiano. Sem vencer há dez jogos, o Frosinone está na 18° colocação com 26 pontos em 31 partidas disputadas. Mesmo assim, o zagueiro brasileiro acredita em uma vitória no próximo domingo (14).

"Acredito, sim, que podemos sair de lá com uma nova vitória, pois o time está muito comprometido", completou o atleta.

Um resultado positivo pode fazer com que o Frosinone saia da antepenúltima posição e suba até a 14ª colocação. É isso que a equipe de Mateus espera realizar contra o Napoli.

"A tabela está embolada e uma vitória significa muito para todos, especialmente na parte de baixo. Vamos para Nápoles sabendo que vencê-los novamente é uma tarefa difícil, mas plenamente possível", aposta Lusuardi.

Napoli e Frosinone se enfrentam neste domingo (14), no estádio Diego Armando Maradona, às 7h30 pelo horário de Brasília.