Yuri cita ajuda psicológica após episódio com Mano e mira título da Sul-Americana pelo Corinthians

O atacante Yuri Alberto falou sobre como a ajuda psicológica foi importante após o episódio com Mano Menezes, durante o jogo contra o São Bernardo, pela primeira fase do Campeonato Paulista. Em má fase na época, o centroavante fez uma falta no campo de ataque e foi chamado de "burro" pelo treinador, à beira do campo. Hoje, em alta, o jogador mira o título da Copa Sul-Americana com o Corinthians nesta temporada.

"Foi muito difícil. Nesse começo do ano, depois do ocorrido contra o São Bernardo, no Paulista, fui procurar ajuda (profissional). Tive que ter muita sabedoria e paciência, pelo o que acontece. Esse trabalho tem sido muito importante e todo jogador tem que ter isso. Quando falam em psicóloga, a gente já pensa que é para maluco, para doido, mas nada a ver. Sou um cara que tenho dificuldade de expressar meus sentimentos. Tenho uma relação muito boa com meus pais, mas nesse momento eu me retraía, guardava para mim. Mas ter essa pessoa é muito importante, você joga tudo para fora e deixa as coisas rolarem. A melhor fase está voltando", comentou Yuri em entrevista à Corinthians TV.

O jogador aproveitou para falar de forma geral da má fase que viveu em 2023 e no começo desse ano. Cercado de expectativa após ótimo 2022, Yuri teve dificuldades em campo e viu as cobranças aumentarem nas redes sociais e nas arquibancadas.

"Meu pai até brinca comigo, que muitas vezes eu sou meio 'sono', demoro... mas falo que isso me ajuda, se não tivesse esse jeito meio disperso, acho que sentiria bem mais as coisas. No final do ano passado e o início desse foi um momento muito difícil para mim, por causa da minha família. Momento de humilhação muito grande, e não me escondi em momento nenhum. Mesmo jogando mal, nunca faltou entrega. Eu ia lá, nego me cornetando, e eu botava a cara. Saía de campo chateado, porque sei o que eu posso entregar, e as coisas não estavam acontecendo. Ia em cultos, acredito muito, nasci em um lar de muita fé. Tinha fé que eu ia passar por esse grande rio", complementou.

Agora, o momento do atacante titular do Corinthians é diferente. Yuri marcou sete gols nos últimos oito jogos somando todas as competições, e se encontra prestigiado com a comissão técnica chefiada por António Oliveira.

Questionado sobre seus planos com a camisa do Timão, Yuri deixou claro que pretende conquistar títulos. Esse ano, um em especial.

"Quero viver um momento especial e ganhar um título, especialmente o da Sul-Americana", comentou. Questionado sobre qual seria seu sonho, o atacante não titubeou em dizer que deseja ganha o Mundial de Clubes com a camisa alvinegra.

Yuri Alberto estará em campo no próximo domingo, no jogo entre Corinthians e Atlético-MG. A bola rola às 16 horas (de Brasília), na Neo Química Arena, pela estreia do Campeonato Brasileiro.