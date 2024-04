Vila Nova anuncia contratação por empréstimo do goleiro Halls, do Vasco

Nesta sexta-feira, o Vila Nova anunciou em suas redes sociais a contratação por empréstimo, junto ao Vasco, do goleiro Halls, de 24 anos. O acordo vai até o fim do ano.

Revelado pelo próprio clube carioca em 2020, o arqueiro também soma passagens por empréstimo no Boa Esporte e Náutico.

Além dele, o Vila Nova anunciou recentemente outros reforços para a sequência da temporada, como o zagueiro Jemmes, o lateral direito Fábio e o volante Igor Henrique.

A equipe de Goiânia estreia na Série B do Campeonato Brasileiro na próxima segunda-feira, diante do Guarani. A bola rola às 21 horas (de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.