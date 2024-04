UFC 300 card completo: veja todas as lutas e onde assistir ao vivo

Do UOL, em São Paulo

O UFC 300 promete muita emoção neste sábado (13), em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Sete brasileiros vão entrar no octógono, com Alex Poatan defendendo o cinturão dos meio-pesados na luta principal da noite (veja todos os confrontos abaixo).

Os horários dos cards

O card preliminar tem início previsto para 19h (de Brasília).

O card principal está programado para 0h, segundo o UFC.

Saiba onde assistir ao vivo

O UOL Esporte vai transmitir as três primeiras lutas do card preliminar a partir das 19h no Youtube.

O UFC 300 poderá ser acompanhado ao vivo na íntegra no UFC Fight Pass, plataforma de streaming do Ultimate.

Card principal - a partir de 0h

Alex Poatan Pereira x Jamahal Hill - Peso meio-pesado - luta pelo cinturão

Zhang Weili x Xiaonan Yan - Peso-palha - luta pelo cinturão

Justin Gaethje x Max Holloway - Peso-leve - luta pelo cinturão BMF

Charles "do Bronx" Oliveira x Arman Tsarukyan - Peso-leve

Bo Nickal x Cody Brundage - Peso-médio

Card preliminar - a partir de 19h

Jiri Prochazka x Aleksandar Rakic - Peso meio-pesado

Calvin Kattar x Aljamain Sterling - Peso-pena

Holly Holm x Kayla Harrison - Peso-galo

Sodiq Yusuff x Diego Lopes - Peso-pena

Jalin Turner x Renato Moicano - Peso-leve

Jéssica "Bate-Estaca" Andrade x Marina Rodriguez - Peso-palha

Bobby Green x Jim Miller - Peso-leve

Deiveson Figueiredo x Cody Garbrandt - Peso-galo

Ficha Técnica -- UFC 300

Data e horário: 13/04/2024, a partir das 19h (de Brasília)

Local: T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA)

Onde assistir: UOL (as três primeiras lutas do card preliminar no Youtube) e UFC Fight Pass (card completo).