São Paulo x Fortaleza: veja informações e prováveis escalações do jogo do Brasileirão

São Paulo e Fortaleza entram em campo neste sábado, no Morumbis, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 21h (de Brasília).

O Tricolor Paulista busca iniciar sua trajetória na competição com o pé direito. A equipe dirigida por Thiago Carpini vem de uma vitória importante contra o Cobresal-CHI, por 2 a 0, pela Copa Libertadores.

Todavia, a fase do São Paulo na temporada não é a das melhores. O time foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista pelo Novorizontino, e estreou na Libertadores com derrota por 2 a 1 para o Talleres, na Argentina.

Para o duelo contra o Fortaleza, Carpini possui uma série de desfalques. O técnico não conta com os laterais Rafinha, Moreira e Patrick, o volante Luiz Gustavo, os meias Wellington Rato e Lucas, e o atacante Ferreirinha, todos lesionados. Nikão, Young e Sabino seguem aprimorando a forma física e também desfalcam o São Paulo. No entanto, o meia Rodrigo Nestor retornou aos gramados na partida contra o Cobresal-CHI e é opção para o jogo.

Do outro lado, o Fortaleza busca manter o bom retrospecto contra o São Paulo. A equipe cearense não perde para o Tricolor Paulista desde 2020 e venceu quatro das últimas oito partidas entre os times. Para o jogo deste sábado, o técnico Juan Pablo Vojvoda não conta com os meias Calebe e Matheus Rossetto, que seguem no departamento médico.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO X FORTALEZA

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)



Data: 13 de abril de 2024 (sábado)



Hora: 21 horas (de Brasília)



Árbitro: Alex Gomes Stefano



Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Daniel de Oliveira Alves Pereira



VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinicius, Arboleda, Diego Costa (Ferraresi) e Welington; Alisson, Pablo Maia, Erick, Luciano (James) e Michel Araújo (Nestor); Calleri (André Silva).

Técnico: Thiago Carpini.

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Titi, Brítez e Bruno Pacheco; Hércules, Zé Welison, Yago Pikachu, Pochettino e Moisés; Lucero.

Técnico: Juan Pablo Vojvoda.