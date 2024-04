São Paulo traça planejamento especial, e James começa no banco amanhã

Do UOL, em São Paulo (SP)

O meia James Rodríguez vai começar no banco de reservas na partida do São Paulo contra o Fortaleza neste sábado. A escolha foi do Tricolor diante de um planejamento especial traçado pelo clube para o atleta.

O que aconteceu

O São Paulo não quer correr risco algum de perder James Rodríguez. O colombiano jogou mais de 150 minutos nos últimos dois jogos mesmo com viagem na semana.

Carpini conversou com James e nem levaria o jogador para o jogo, mas o colombiano pediu para participar. Diante da vontade do meia, James começará no banco, mas deve ser utilizado ao longo da partida.

A ideia do São Paulo para James é intercalar minutagens entre jogos. Ele deve ter minutagem alta em uma partida e menos minutos na seguinte durante a temporada.

Internamente, o Tricolor ficou extremamente satisfeito com o desempenho e a vontade de James nas partidas. Se fosse por questão técnica, o camisa 55 seria titular, mas o clube optou por seguir o planejamento traçado entre comissão técnica, preparação física e fisiologia.

O Tricolor adota cautela pois já não tem nomes importantes como Lucas, Rafinha e Wellington Rato. Perder James neste momento seria desastroso para o clube.

Carpini deve escalar um time bastante semelhante ao da vitória sobre o Cobresal (CHI), mas sem James. A comissão técnica vai manter conversas frequentes com o colombiano para utilizá-lo da melhor forma e tem sentido muita vontade de mostrar serviço do lado de James.

Canal do São Paulo

Quer saber tudo o que rola com o São Paulo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.