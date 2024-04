Rodada do Brasileirão feminino tem protestos contra técnico do Santos, acusado de assédio em 2023

A quinta rodada do Campeonato Brasileiro feminino teve início na noite desta sexta-feira e com protestos contrários ao técnico do Santos, Kleiton Lima, acusado de assédio em 2023.

Antes do começo do jogo entre Palmeiras e Avaí Kindermann, as atletas das duas equipes colocaram a mão na boca durante o hino nacional. Depois, elas tiraram uma foto juntas repetindo o gesto e com Letícia e Siméia, que utilizam a camisa 19 do Palestra e do time catarinense, de costas.

Já no confronto contra o Santos, as jogadoras do Corinthians utilizaram da mesma ação na exibição do hino nacional. O que voltou a acontecer durante a comemoração do primeiro gol corintiano.

Ainda nesta sexta, o Cruzeiro feminino postou um vídeo reforçando "o seu compromisso contra a mulher".

O Cruzeiro reforça o seu compromisso no combate à violência contra a mulher. Precisamos juntos lutar contra a cultura de assédio e... pic.twitter.com/4kqvIY3KrI ? Cruzeiro Feminino ? (@CruzeiroFem) April 12, 2024

Kleiton Lima foi acusado por assédio moral e sexual pelo elenco das Sereias da Vila no fim de 2023. As jogadoras do Alvinegro Praiano escreveram cartas com seus relatos pessoais e assinaturas contra Kleiton Lima. O documento foi enviado a Andres Rueda, presidente do time na época.

Após isso, o técnico colocou o cargo à disposição e a diretoria aceitou a saída dele. Na coletiva de apresentação, ele voltou a negar as acusações.

Presente na entrevista, Gallo, coordenador de futebol profissional, afirmou que a contratação de Kleiton foi avaliada pelo compliance do Santos e ainda disse que apurou o episódio com a Polícia Civil de Santos .Thaís, gestora de futebol feminino do clube, falou que o clube possui um compromisso "com a verdade".