Raphael Veiga celebra três assistências em vitória do Palmeiras e exalta Estêvão: "Menino fantástico"

O meio-campista Raphael Veiga foi dono de três assistências na vitória de virada do Palmeiras, por 3 a 1, sobre o Liverpool-URU, no Allianz Parque, em duelo da segunda rodada da Libertadores. Com esse resultado, o Verdão chegou a sua primeira vitória na competição. Veiga destacou as três assistências e elogiou Estêvão, joia do Verdão de 16 anos.

"Eles fizeram o gol muito cedo, de uma finalização ali, uma falta. Isso acontece as vezes, mas não é para acontecer. Quando toma um gol no começo do jogo, mudam as coisas, o time deles fica mais confiante, e a gente ainda tem que tentar organizar algumas coisas e entrar no jogo. É um time bem treinado, novo, mas a gente sabe que aqui dentro a gente é muito forte", declarou em entrevista à ESPN.

O Verdão saiu atrás do placar aos três minutos do primeiro tempo, mas buscou o empate antes do intervalo, com gol de Aníbal Moreno. Depois, Flaco López fez o segundo depois de bom lançamento de Veiga. O argentino precisou apenas escorar. Já o último foi anotado por Estêvão, de 16 anos, que teve sua primeira oportunidade como titular e pôde balançar a rede pela primeira vez.

"Acho que o gol foi do Flaco mesmo. Fico feliz principalmente por ter ganho o jogo, pelas três assistências, quero continuar melhorando isso. O Estêvão é um menino fantástico, bom jogador, tem a cabeça muito boa para entender a dimensão que é jogar no Palmeiras", seguiu Veiga.

O próximo compromisso do Verdão pela Libertadores é no dia 24 de abril, quando enfrenta o Independiente del Valle, no Estádio Banco Guayaquil, às 21h30 (de Brasília), pela terceira rodada. Antes disso, a equipe de Abel Ferreira estreia no Campeonato Brasileiro no domingo, diante do Vitória, no Barradão, em Salvador, às 18h30.