PVC: Estêvão será o inventa-gol do Palmeiras, assim como o Endrick é hoje

O colunista Paulo Vinícius Coelho destacou no De Primeira que o jovem Estêvão, de apenas 16 anos, vai ser o próximo inventa-gol do Palmeiras, papel hoje cumprido por Endrick. Estêvão marcou na vitória por 3 a 1 de virada contra o Liverpool-URU, ontem, pela Libertadores.

O Estêvão é diferente do Endrick, ele é meia, não é atacante, é um ponta de lança, faz outra função. O Estêvão vai ser o inventa-gol do Palmeiras daqui a um ano, que é o que o Endrick é hoje, o Endrick é um inventa-gol que faltava para o Palmeiras na comparação com o elenco do Flamengo, principalmente nos melhores dias de Gabigol. O Endrick passou a ser esse inventa-gol, um cara que tira da cartola uma coisa nova. O Estêvão também. Paulo Vinícius Coelho

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro, Danilo Lavieri debatem os principais temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz e Renato Maurício Prado debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao De Primeira na íntegra