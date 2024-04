Piquerez elogia garotos do Palmeiras e sonha com terceiro título seguido do Brasileirão

O lateral esquerdo Piquerez comemorou a vitória do Palmeiras sobre o Liverpool-URU, na última quinta-feira, por 3 a 1, no Allianz Parque, pela segunda rodada da Libertadores. O triunfo alviverde contou com o brilho de Estêvão, que marcou seu primeiro gol pelo clube.

Titular absoluto da equipe, Piquerez rasgou elogios às crias da base do Palmeiras. Além de Estêvão, o elenco de Abel Ferreira ainda conta com outras joias, como Endrick, já vendido ao Real Madrid, e Luis Guilherme.

"Na verdade fico surpreso porque os moleques são muito novos, mas têm a cabeça muito boa. Acho que eles escutam bem aos que têm um pouquinho mais de experiência, e a gente fica feliz quando fazem seus primeiros gols. Sabemos que é muito importante para a carreira do jogador. E desejamos que eles continuem fazendo o que sabem fazer para ajudar a equipe", disse o ala.

O uruguaio está prestes a disputar o Campeonato Brasileiro pela quarta vez, com possibilidade de conquistar o título nacional pelo terceiro ano consecutivo. Ele, que também venceu em 2022 e 2023 com o Palmeiras, pede que o clube defenda a taça com "unhas e dentes".

"O Brasileirão é sempre uma competição muito exigente, muito regular, que tem muitos candidatos ao título. Mas, o Palmeiras é o atual bicampeão e a gente tem que defender esse título com unhas e dentes. Sabendo ainda que o clube nunca foi tricampeão brasileiro consecutivo, é mais uma motivação para brigarmos por mais uma taça", afirmou.

A estreia do Alviverde no Brasileirão será contra o Vitória, em duelo marcado para o domingo, a partir das 18h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador. Piquerez projetou o confronto.

"É um jogo complicado, viagem longa, calor e um time que tem feito bastante contratações. Estamos nos preparando para esse jogo e para começar o campeonato com o pé direito", concluiu o lateral.