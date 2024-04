Palmeiras goleia Avaí Kindermann e vence a segunda seguida no Brasileiro feminino

Nesta sexta-feira, o Palmeiras goleou o Avaí Kindermann por 4 a 0, pela quinta rodada do Brasileirão feminino, no Estádio Doutor Jayme Cintra. Com isso, as palestrinas conquistaram a segunda vitória seguida.

Antes do duelo, as jogadores das equipes realizaram protesto contra o técnico do Santos feminino, Kleiton Lima, acusado de assédio moral e sexual em 2023.

Diante do resultado, o Palmeiras pulou para a segunda posição, com dez pontos. Na próxima rodada, o time terá pela frente o América-MG, na próxima sexta, às 20h, no mesmo local.

Já o Avaí Kindermann duela contra o Santos às 15h do próximo dia 20, no Caçador. A equipe está na vice-lanterna do torneio, com um ponto.

Os gols da vitória do Palmeiras

Aos 22 minutos, o Palmeiras abriu o marcador com Amanda Gutierres, que cabeceou para o fundo do gol. Depois, Bianca aproveitou o passe de Juliete para fazer o segundo tento.

Mesmo com a vantagem, as palestrinas não pararam, com Letícia Moreno, aos 32?, balançou as redes. A camisa 19 voltou a marcar, aos 10?, e deu números finais do duelo.