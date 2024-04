Fim do meme? Filho de Neto encontra Cássio em programa da Band

Um momento curioso marcou a edição de hoje de "Os Donos da Bola", programa esportivo da Band comandado pelo ex-jogador Neto: um dos filhos do apresentador, Julio, conheceu o ídolo Cássio, goleiro do Corinthians.

Tratou bem o filho?

O momento foi comemorado por vários torcedores. O motivo? Um meme. A história envolve um dos filhos do ex-meia — não Julio — com o atual capitão alvinegro.

É que Neto já falou várias vezes sobre o fato de Cássio "ter tratado tão bem" um de seus filhos durante a Florida Cup, torneio de pré-temporada disputado nos EUA que recebe alguns times brasileiros (assista abaixo). O episódio ocorreu ainda na década passada, e o apresentador citou outro sucessor, João Victor, como o pivô da ocasião.

Hoje, foi Julio quem teve a oportunidade de conhecer o ídolo — admirado, ele ficou com as luvas do corintiano durante o programa. O pequeno não escondeu sua alegria e sentou-se ao lado do jogador.

Neto também elogiou Cássio e abordou as conquistas do atleta com a camisa do alvinegro.

O filho do Neto com o Cássio no 'Os Donos Da Bola' que momento GIGANTE. pic.twitter.com/WfHmDormAc -- Rádio Coringão (@radiocoringao) April 12, 2024