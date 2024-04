Milan lança área VIP inspirado na NBA: 'Mais perto, só na reserva'

O Milan lançou uma nova experiência para seus torcedores acompanharem os jogos em seu estádio: uma área VIP inspirada na NBA.

O que aconteceu:

O novo setor fica na beirada do campo e permite aos torcedores assistirem ao jogo dentro do gramado do San Siro.

No vídeo de lançamento, o clube classificou a experiência como: "mais perto do que isso, só no banco de reservas".

O setor oferece poltronas semelhantes a de cadeiras VIPs de cinema, entradas USB para carregar celular e garçom.

Milan inaugura área VIP inspirada em setor da NBA Imagem: Reprodução/Twitter/Milan

Ele fica localizado em cima do túnel de entrada dos jogadores e foi denominado de "Club 1899 - Front Row Experience seats" (Clube 1899 - Experiências de Assento na Primeira Fila).

Na arenas da NBA é comum esse tipo de área, próxima a quadra destinada a convidados especiais.

O setor foi inaugurado na partida contra a Roma, na última quinta-feira (11), pela Liga Europa. Os donos da casa perderam por 1 a 0.

Dentre os convidados desse primeiro jogo estavam: o brasileiro Luva de Pedreiro, a atriz Beatrice Vendramin, os rappers Lazza, Ghali e Blanco.

Confira o vídeo de divulgação: