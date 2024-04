Grêmio realiza treino de posicionamento e bola parada visando a estreia no Brasileirão

Nesta sexta-feira, o Grêmio realizou o penúltimo treino, dessa vez de posicionamento e bola parada, antes da estreia na Série A do Brasileirão, contra o Vasco, em São Januário, às 16 horas deste domingo.

O elenco começou com uma atividade física comandada pelo preparador Mario Pereira e sua equipe de auxiliares. Além disso, no campo 3 do CT, foram organizados circuitos de exercícios.

Na sequência, agora já no comando do técnico Renato Portaluppi, a equipe titular foi reunida no Campo 2, onde recebeu instruções e realizou um treinamento tático diante de um time formado por jovens das categorias sub-17 e sub-20 do clube. Durante o trabalho, o comandante gremista orientou questões de posicionamento e jogadas de bola parada. Entre os garotos que participaram, estavam Vini Ferraz (A), Fernandinho (LD), Arthur Jr. (V), Rogério (V), Daniel Trajano (Z), Lidório (V), Bagnara (LD), Wambaster (A), Dias (A) e Acácio (A).

Nesse meio tempo, o restante do grupo realizou um trabalho técnico no Campo 1 com espaço reduzido, incluindo muita movimentação, toques rápidos e velocidade de raciocínio.

O elenco ainda volta a treinar neste sábado, às 8 horas (de Brasília), antes de embarcar para o Rio de Janeiro, às 11h20 do mesmo dia.