"Foi o clube mais difícil que enfrentamos", diz goleiro Fabrício em apresentação no Internacional

Na tarde desta sexta-feira, o goleiro Fabrício, ex-Nova Iguaçu, foi apresentado oficialmente no Internacional. O goleiro chega ao clube de Porto Alegre após se destacar pela equipe do Rio de Janeiro no Campeonato Carioca de 2024.

Fabrício iniciou falando sobre como irá lidar com a primeira oportunidade, além de ressaltar que aos poucos conhecerá os companheiros e o modo de Coudet trabalhar.

"Eu espero estar preparado. Só vou saber disso quando eu tiver a oportunidade, mas vou me preparar da melhor maneira".

"Com o tempo vou aprendendo o jeito de cada atleta em campo e a forma do nosso treinador de trabalhar. Eu procuro encontrar o mais rápido possível a maneira de jogar, para assim ajudar meus companheiros", concluiu.

Na segunda rodada da Copa do Brasil, o Nova Iguaçu acabou sendo eliminado pela equipe gaúcha após ser superado por 2 a 0. Assim, Fabrício comentou sobre o duelo, afirmando que foi o adversário mais difícil que enfrentou ao longo da temporada.

"Sinceramente foi o clube mais difícil que enfrentamos nessa temporada, tanto no conjunto como na preparação", afirmou.

Por fim, como apareceu através do Campeonato Carioca, o goleiro enfatizou a importância dos estaduais para os clubes menores, já que abre portas para muitos jogadores.

"Com certeza eu não estaria aqui se não fosse o estadual. Muito se fala em acabar com os estaduais, mas é a oportunidade de muito atletas viverem o que estou vivendo. Deveria ter um calendário maior. Existem muitos atletas de clubes menores que ficam desempregados ao longo do ano", disse.

Por fim, Fabrício explicou como enxerga a luta para conquistar uma vaga de titular, já que a equipe tem como goleiro principal o uruguaio Rochet.

"É no dia a dia. Você precisa mostrar o motivo para que veio. No dia-a-dia você pode mostrar seu valor, além de ter a comissão técnica que está te avaliando a cada dia que passa", comentou.

O Internacional retorna aos gramados neste sábado, diante do Bahia, pela estreia do Campeonato Brasileiro. A bola às 18h30 (de Brasília), no Reira-Rio.