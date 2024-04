Endrick e namorada revelam contrato em relação: 'Tem email, assinatura...'

Do UOL, em São Paulo

Sensação do futebol brasileiro, Endrick revelou que seu namoro com a modelo Gabriely Miranda, oficializado no ano passado, tem um contrato.

O que aconteceu

Os dois falaram sobre a relação em participação no "Pod Delas". A atração foi exibida ao vivo na noite desta sexta-feira (12).

Eles abordaram o contrato assim que foram questionados pelas apresentadoras sobre a questão da convivência, já que as agendas tanto do jogador quanto da modelo são bastante apertadas.

"A gente tem um contrato. Ela que fez o contrato", iniciou Endrick. "Não é um contrato de tempo", explicou Gabriely.

"Existe um contrato. Tem email, RG, assinatura dele, minha assinatura...", prosseguiu a modelo, que não deu mais detalhes sobre o conteúdo do texto.

O jogador ainda brincou sobre a criação do acordo. "Na hora que ela estava fazendo, achei que estava muito p* comigo, porque demorou uma hora, não me respondia... do nada, ela mandou um contrato. Ela realmente fez um contrato", pontuou.

o endrick e a gabrielly revelaram num podcast q tem um contrato de namoro.



pqp o endrick é muito gado, deixou a mina fazer um CONTRATO de NAMORO e ainda assinou nos termos dela?



ele esqueceu da primeira regra.



nunca confie numa loira. pic.twitter.com/56uJRSXBKU -- Rocken (@rockensep) April 13, 2024

O que mais eles falaram sobre o namoro?

Eu não seguia ela. Eu tinha um amigo que jogou futebol na base do São Paulo, e ela morava em Cotia. Ele conhecia ela da escola. Eu falava para meus amigos como gostava de uma menina: loira, de olho azul... aí, ele falou: 'tenho uma menina, mas ela é difícil, duvido tu pegar'. Ela virou uma aposta no começo de tudo. Falei: 'vou conseguir'. E ela já me seguia Endrick

Eu sempre comentava nas coisas do Palmeiras, e teve um dia em que ele me seguiu. Eu tinha uma admiração, mas não tinha interesse. Era como fã dele. Aí, ele perguntava: 'quer ir no jogo?'. Não estava fazendo nada, então aceitei. Eu, meu pai, minha irmã e meu tio fomos várias vezes, mas ainda sem nada, o Endrick nunca tinha dado ideia. Aí a gente começou a conversar e eu falava da minha vida, chorava, comentava de outras pessoas... Era uma amizade real Gabriely

Aí teve um dia que ele me chamou para viajar. A gente nunca tinha trocado ideia. A gente foi, pegou helicóptero. [...] Deu certo, mas ele cagou para mim. Fui com toda a família. Ficava eu e a mãe dele enquanto ele dormia. Chegando lá, continuou cagando para mim, mas era muito fofo, puxava a cadeira para mim... depois, começou a dar atenção. [...] Estávamos jogando e abracei ele, depois ele botou a mão na minha perna Gabriely