Em recuperação, Dudu treina com companheiros no Palmeiras e afirma: 'Quase lá'

O atacante Dudu está cada vez mais perto de defender o Palmeiras dentro dos gramados. Nesta sexta-feira, o jogador publicou um vídeo em suas redes sociais trabalhando com companheiros na Academia de Futebol e escreveu: "Quase lá".

Dudu desfalca o time alviverde desde agosto de 2023, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito em uma partida contra o Vasco, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque.

Em fevereiro deste ano, ele começou a fazer exercícios leves com bola no gramado. Segundo apurou a reportagem da Gazeta Esportiva, a expectativa é que o camisa 7 fique à disposição de Abel Ferreira a partir de maio. Neste mês, o atleta completou sete meses de cirurgia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eduardo Pereira Rodrigues (@7_dudu)

Ao lado do atacante Bruno Rodrigues, Dudu desfalca o Verdão na estreia do Campeonato Brasileiro, neste domingo. A equipe enfrenta o Vitória às 18h30 (de Brasília), no Barradão, pela primeira rodada do torneio.