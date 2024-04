Disputa pelo Troféu Roberto Dinamite inicia no aniversário do ídolo do Vasco

Neste sábado, o ex-atacante Roberto Dinamite completaria 70 anos, justamente na data do início da corrida pela artilharia do Campeonato Brasileiro. O vencedor receberá o troféu em homenagem ao ídolo do Vasco.

O jogador com mais gols também ganhará uma premiação a ser definida no fim do torneio de pontos corridos. A conta terá início com R$100 mil e a cada gol do atleta será adicionado R$5 mil ao valor.

Ela chegou! A primeira agenda do #BrasileirãoBetano! A bola vai rolar no Mais Equilibrado! #ÉoBrasileiro! ?? pic.twitter.com/i66cmXkDha ? Brasileirão (@Brasileirao) April 12, 2024

O time do artilheiro do Brasileirão será agraciado com um troféu que faz menção ao Roberto Dinamite. Além de ser o goleador máximo da história da competição (190), ele tem outras marcas relevantes como principal marcador do Carioca (284), quem mais marcou gols em São Januário (184) e com a camisa do Vasco (708).

Pela Seleção Brasileira, Roberto participou das Copas do Mundo de 1978 e 1982, com 25 tentos em 72 jogos ao todo com a Amarelinha. O ex-atacante faleceu em 8 de janeiro de 2023.

Em 2023, o artilheiro do Brasileirão foi Paulinho, do Atlético-MG, com 20 gols. Na próxima edição, assim como a briga pelo título, a disputa pelo posto de goleador do torneio deve ser acirrada.