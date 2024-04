Com trabalho tático, Athletico-PR faz penúltimo treino antes de enfrentar Cuiabá em estreia no Brasileiro

Na tarde desta sexta-feira, o Athletico-PR fez o que foi o seu penúltimo treino antes de enfrentar o Cuiabá em sua estreia no Campeonato Brasileiro de 2024. A bola rola neste domingo, a partir das 16 horas (de Brasília), na Ligga Arena.

Os jogadores deram início às atividades no gramado do CAT Caju às 10 horas. Durante o aquecimento, o grupo realizou exercícios de passe e deslocamento. Parte do elenco fez trabalhos específicos nesse sentido, com simulações de jogadas, transições e finalizações em gol.

O elenco do Athletico-PR também trabalhou possíveis estratégias e táticas de olho no duelo. Os atletas também aproveitaram o treinamento para ensaiar jogadas de bola parada.

Já na parte final do treino desta sexta-feira, o técnico Cuca coordenou ainda uma atividade específica de conclusão ao gol com os jogadores do setor ofensivo. Para o embate contra o Cuiabá, o treinador terá força máxima.

O Athletico-PR ainda realizará um último treinamento antes da estreia no Brasileiro. Neste sábado, Cuca fará os últimos ajustes na equipe e decidirá o 11 inicial que mandará a campo na Ligga Arena.

Bicampeão estadual e atual líder do Grupo E da Copa Sul-Americana, o Athletico-PR busca iniciar a competição nacional com o pé direito e fazer uma boa campanha. Na última edição, o Furacão terminou na oitava posição, com 56 pontos.