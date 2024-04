Com cinco atletas de clubes brasileiros, Conmebol divulga time da semana da Sul-Americana

A Conmebol divulgou nesta sexta-feira o time da semana da Sul-Americana de 2024, formado no 3-4-3. Dentre os 11 jogadores, cinco são de clubes brasileiros. São eles: Romero, do Corinthians, Deyverson, do Cuiabá, Lucero, do Fortaleza, Fernandinho, do Athletico-PR, e José Ivaldo, do Cruzeiro.

O atacante do Timão foi fundamental no jogo contra o Nacional-PAR, anotando dois gols e uma assistência na goleada por 4 a 0. Já o centroavante do Dourado foi o responsável por fazer os dois na vitória por 2 a 0 diante do Metropolitanos-VEN, assim como o argentino Lucero, dessa vez na goleada por 5 a 0 contra o Nacional Potosí. Já o meio-campista Fernandinho marcou um tento e deu duas assistências no chocolate (6 a 0) sobre o Deportivo Rayo Zuliano. Por fim, apesar do empate por 3 a 3 diante do Alianza Petrolera, José Ivaldo anotou o segundo da equipe de Minas Gerais.

Além destes, a seleção também conta com o goleiro Pedro Galindo, do Real Tomayapo-BOL, Juan Elordi, zagueiro do Delfín-EQU, Aaron Anselmino, defensor do Boca Juniors, Emerson Batalla, ponta direita do Alianza Petrolera-COL, Jhon Vásquez, meio-campista do Independiente Medellín-COL, e o ponta esquerda Urretaviscaya, do Racing-URU.

A terceira rodada da Sul-Americana começa no próximo dia 22 (terça-feira), com o Cruzeiro enfrentando o Unión La Calera-CHI, fora de casa, o Cuiabá pegando o Deportivo Gacilaso-PER, no Peru, e o Corinthians visitando o Argentinos Juniors-ARG.

Já na quarta-feira, o Athletico-PR viaja até o Uruguai para enfrentar o Danúbio-URU, enquanto o Fortaleza recebe o Boca Juniors-ARG, dessa vez na quinta.

Confira a seleção completa desta semana:

Pedro Galindo - goleiro - Real Tomayapo-BOL

Juan Elordi - defensor - Delfín-EQU

Zé Ivaldo - defensor - Cruzeiro

Aaron Anselmino - defensor - Boca Juniors-ARG

Fernandinho - meio-campista - Athletico-PR

Jhon Vásquez - meio-campista - Independiente Medellín-COL

Urretaviscaya - ponta esquerda - Racing-URU

Emerson Batalla - ponta direita - Alianza Petrolera-COL

Romero - atacante - Corinthians

Lucero - atacante - Fortaleza

Deyverson - atacante - Cuiabá