CBF divulga tabela detalhada das primeiras oito rodadas da Série C do Brasileirão

Na noite desta sexta-feira, a CBF divulgou a tabela detalhada das oito primeiras rodadas da Série C do Campeonato Brasileiro 2024. A entidade trouxe todas as principais informações com relação aos horários, datas e locais dos confrontos.

A disputa da terceira divisão do futebol brasileiro terá início no próximo sábado (20), sendo que a primeira rodada chegará ao fim no dia 24 de abril, uma quarta-feira.

Nos dois primeiros duelos pela competição, a bola rola a partir das 17 horas (de Brasília): o Tombense encara o São José-RS, no Antônio Guimarães de Almeida, enquanto o Remo terá pela frente o Volta Redonda no Baenão.

Ainda no sábado, mais duas partidas acontecem no horário das 19h30. O Caxias-RS recebe o Athletic-MG, no Centenário. Já o CSA visita o Ypiranga no Colosso da Lagoa.

Também pela primeira rodada, três jogos acontecem no domingo (21): às 16h30, o Náutico pega o São Bernardo FC no domingo Estádio dos Aflitos, enquanto o Figueirense recebe o Ferroviário no Orlando Scarpelli. Por sua vez, às 19h, o Floresta-CE encara o Botafogo-PB no Presidente Vargas.

Outros três embates fecham a primeira rodada. Às 20h de segunda-feira (22), o Londrina-PR visita o Confiança-SE no Lourival Baptista, e a Ferroviária terá pela frente o ABC na Fonte Luminosa. Na quarta-feira (24), Aparecidense-GO e Sampaio Corrêa fecham a rodada no Aníbal B. de Toledo.

O regulamento da Série C prevê que os oito melhores classificados garantem vaga na segunda fase da competição. Vale lembrar que 20 clubes disputam essa primeira fase.

Confira datas e horários (de Brasília) das primeiras oito rodadas da Série C

PRIMEIRA RODADA

Tombense x São José-RS - 20 de abril, sábado, 17h

Remo x Volta Redonda - 20 de abril, sábado, 17h

Caxias x Athletic-MG - 20 de abril, sábado, 19h30

Ypiranga x CSA - 20 de abril, sábado, 19h30

Náutico x São Bernardo - 21 de abril, domingo, 16h30

Figueirense x Ferroviário - 21 de abril, domingo, 16h30

Floresta-CE x Botafogo-PB - 21 de abril, domingo, 19h

Confiança-SE x Londrina - 22 de abril, segunda-feira, 20h

Ferroviária x ABC - 22 de abril, segunda-feira, 20h

Aparecidense-GO x Sampaio Corrêa - 24 de abril, quarta-feira, 20h

SEGUNDA RODADA

Sampaio Corrêa x Figueirense - 27 de abril, sábado, 17h

ABC x Náutico - 27 de abril, sábado, 17h

São Bernardo x Tombense - 27 de abril, sábado, 19h30

Athletic-MG x Remo - 27 de abril, sábado, 19h30

CSA x Ferroviária - 28 de abril, domingo, 16h30

Londrina x Ypiranga - 28 de abril, domingo, 16h30

Botafogo-PB x Caxias - 28 de abril, 19h

Volta Redonda x Floresta-CE - 28 de abril, 19h30

Ferroviário x Aparecidense-GO - 29 de abril, 20h

São José-RS x Confiança-SE - 29 de abril, 20h

TERCEIRA RODADA

Confiança-SE x Tombense - 4 de maio, sábado, 17h

Náutico x Ypiranga - 4 de maio, sábado, 17h

Floresta-CE x Ferroviária - 4 de maio, sábado, 19h30

São José-RS x Volta Redonda - 4 de maio, sábado, 19h30

Figueirense x Aparecidense-GO - 5 de maio, domingo, 16h30

Botafogo-PB x Remo - 5 de maio, domingo, 16h30

Athletic-MG x ABC - 5 de maio, domingo, 19h

Sampaio Corrêa x Caxias - 5 de maio, domingo, 19h

Londrina x CSA - 6 de maio, segunda-feira, 20h

São Bernardo x Ferroviário - 6 de maio, segunda-feira, 20h

QUARTA RODADA

Tombense x Sampaio Corrêa - 11 de maio, sábado, 17h

Caxias x Confiança-SE - 11 de maio, sábado, 17h

ABC x Londrina - 11 de maio, sábado, 19h30

Ferroviária x Náutico - 11 de maio, sábado, 19h30

CSA x Athletic-MG - 12 de maio, domingo, 16h30

Ferroviário x São José-RS - 12 de maio, domingo, 16h30

Remo x Floresta-CE - 12 de maio, domingo, 19h

Volta Redonda x Botafogo-PB - 12 de maio, domingo, 19h

Ypiranga x Figueirense - 13 de maio, segunda-feira, 20h

Aparecidense-GO x São Bernardo - 13 de maio, segunda-feira, 20h

QUINTA RODADA

CSA x Sampaio Corrêa - 18 de maio, sábado, 17h

Volta Redonda x Náutico - 18 de maio, sábado, 17h

Ferroviária x Confiança-SE - 18 de maio, sábado, 19h30

Botafogo-PB x São José-RS - 18 de maio, sábado, 19h30

Remo x Tombense - 19 de maio, domingo, 16h30

Ypiranga x Caxias - 19 de maio, domingo, 16h30

Ferroviário x ABC - 19 de maio, domingo, 19h

Londrina x São Benardo - 19 de maio, domingo, 19h

Athletic-MG x Aparecidense-GO - 20 de maio, segunda-feira, 20h

Floresta-CE x Figueirense - 20 de maio, segunda-feira, 20h

SEXTA RODADA

Confiança-SE x ABC - 25 de maio, sábado, 17h

Náutico x Remo - 25 de maio, sábado, 17h

São Bernardo x CSA - 25 de maio, sábado, 19h30

Aparecidense-GO x Ypiranga - 25 de maio, sábado, 19h30

Floresta-CE x Ferroviário - 26 de maio, domingo, 16h30

Figueirense x Ferroviária - 26 de maio, domingo, 16h30

Londrina x Volta Redonda - 26 de maio, domingo, 19h

São José-RS x Atlhetic-MG - 26 de maio, domingo, 19h

Tombense x Caxias - 27 de maio, segunda-feira, 20h

Sampaio Corrêa x Botafogo-PB - 27 de maio, segunda-feira, 20h

SÉTIMA RODADA

Confiança-SE x Aparecidense-GO - 1º de junho, sábado, 17h

Sampaio Corrêa x Remo - 1º de junho, sábado, 17h

Tombense x Ferroviária - 1º de junho, sábado, 19h30

Ferroviário x Londrina - 1º de junho, sábado, 19h30

ABC x Floresta-CE - 2 de junho, domingo, 16h30

São Bernardo x Ypiranga - 2 de junho, domingo, 16h30

Caxias x Figueirense - 2 de junho, domingo, 19h

Volta Redonda x CSA - 2 de junho, domingo, 19h

São José-RS x Náutico - 3 de junho, segunda-feira, 20h

Botafogo-PB x Athletic-MG - 3 de junho, segunda-feira, 20h

OITAVA RODADA