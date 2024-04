Cássio elogia nova gestão e comenta sobre renovação com o Corinthians: "Não vai ter problema"

Nesta sexta-feira, Cássio, goleiro do Corinthians, concedeu entrevista ao programa Os Donos da Bola, da Bandeirantes, e falou a respeito de sua renovação com a equipe paulista, além de elogiar o atual presidente Augusto Melo, ressaltando apoio à nova gestão.

"O Augusto Melo tem sido um cara muito correto em todos os sentidos. Está sempre junto, quando precisou cobrar, cobrou, falou. Ele (Augusto) está começando uma nova gestão e a gente vai tentar ajudar de todas as formas", começou.

Foco agora é a estreia no Brasileirão! ??? ? Atlético-MG

?? Neo Química Arena

?? 14/04 (domingo)

? 16h (Horário de Brasília) ? Rodrigo Coca#VaiCorinthians pic.twitter.com/XOyjW9Cwyl ? Corinthians (@Corinthians) April 11, 2024

Sobre a renovação, o arqueiro afirmou que as conversas ainda não começaram, entretanto não haverá problemas. "É difícil falar, estou há 12 anos no Corinthians. Quando eu cheguei, era um dos mais novos do elenco. Lógico que vamos conversar, não vai ter problema (para a renovação)".

Com vínculo no Timão válido até o final de 2024, Cássio é um dos grandes ídolos da história do clube. O camisa 12 acumula 708 jogos, sendo, assim, o segundo jogador que mais vestiu a camisa do Alvinegro, atrás apenas de Wladimir, que soma 806 partidas disputadas.

Com Mundial de Clubes, Libertadores e dois Campeonatos Brasileiro em sua sala de troféus, o arqueiro conquistou, ao todo, nove títulos no Corinthians.