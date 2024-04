Augusto Melo recebe Andrés Sanchez na sala da presidência do Corinthians; saiba detalhes

Augusto Melo e Andrés Sanchez se reuniram na noite desta quinta-feira, na sala da presidência do Corinthians, no quinto andar do edifício do Parque São Jorge.

O ex-presidente foi acompanhado por aliados importantes, sócios que já exerceram cargos nos poderes executivo e legislativo do clube: Dr. Jorge Kalil, André Luiz Oliveira - o André Negão -, Antônio Rachid e Matias Ávila.

Atual mandatário do Timão, Augusto Melo teve ao seu lado o vice-presidente Armando Mendonça, o secretário geral Vinicius Cascone e o "Ninja", um membro da Gaviões da Fiel que trabalha como motorista e segurança de Augusto.

O encontro foi um pedido do grupo de Andrés e não teve nenhum tom de cobrança ou qualquer discussão mais áspera. Pelo contrário, a conversa ocorreu de maneira tranquila e madura, conforme apuração da Gazeta Esportiva.

Andrés se mostrou preocupado com o tema sobre os direitos de transmissão dos jogos da equipe no Campeonato Brasileiro a partir de 2025. Para Andrés, o Corinthians correrá um grande risco se fechar com a Brax e, por isso, precisa chegar a um acordo com a Libra, que tem a Globo como parceira. Sobre esse tema, Augusto explicou que as últimas conversas devem levar a este caminho mesmo.

O próximo confronto é pela estreia do Brasileirão! ????#VaiCorinthians pic.twitter.com/Plr0slI6Ba ? Corinthians (@Corinthians) April 11, 2024

Além da sugestão, o grupo oposicionista fez questionamentos sobre o contrato do Corinthians com a VaideBet e também sobre as queixas dos associados a partir das mudanças impostas por Augusto, que retirou a necessidade de apresentação de antecedentes criminais e reduziu o valor do título. Desde então, o número de sócios aumentou, mas as reclamações e confusões dentro do clube vieram na mesma proporção.

Augusto ouviu as sugestões, deu algumas explicações, aprovou o encontro e se mostrou aberto a novos diálogos com o grupo de oposição.