Três zagueiros? Tite rejeita mudar esquema no setor mais sólido do Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

Tite considera que tem cinco zagueiros muito bons no Flamengo. Mas mesmo bem servido na posição, o treinador rejeita qualquer chance de mudar o esquema do time para adotar uma linha com três zagueiros.

O que aconteceu

Tite e a comissão técnica não gostam do esquema com linha de três na zaga. Embora veja que uma tendência no futebol atual de uso desse sistema de jogo.

O técnico entende que o sistema defensivo do Fla está sólido e equilibrado. No Carioca, o time titular não sofreu gols.

O que o treinador prefere é alternar as duplas de zaga para dar rodagem aos jogadores à disposição.

Para mudar para a linha de três ele também teria que alterar a estrutura ofensiva. E ele está satisfeito com o desempenho e os números do time, apesar de cobrar melhora nas finalizações.

Se em uma emergência precisar colocar um terceiro zagueiro de origem no time, o defensor em questão trabalhará como lateral, por exemplo. Na seleção, ele fazia isso com Eder Militão e Marquinhos.

O professor sempre prepara todo mundo para os jogos. Os treinos são mesclados e isso faz com que você tenha entrosamento com todo mundo, esteja preparado Léo Ortiz

O cenário de cada zagueiro

Os titulares da zaga do Flamengo hoje são Fabrício Bruno e Léo Pereira, dois nomes que o treinador considera "selecionáveis" por Dorival Júnior. Fabrício, inclusive, foi titular nos últimos dois amistosos do Brasil.

Como opção no banco, Tite valoriza a experiência e técnica de David Luiz. Segundo o treinador, o zagueiro foi um dos três melhores do Fla no jogo contra o Millionarios.

Léo Ortiz foi o último reforço a estrear e e com estilo: fez gol contra o Palestino, pela Libertadores. Ortiz tem admiração de Tite desde os tempos de seleção e chegou a ser convocado pelo treinador.

A quinta opção da zaga é o jovem Cleiton. "É um garoto de quem vocês ainda vão ter que falar muito", disse o treinador, após a vitória sobre o Palestino.

Quando eles vão jogar?

O tempo de jogo para os defensores se dará quando a comissão técnica e a diretoria definirem qual competição é prioridade agora. O Brasileirão começa no próximo fim de semana. A Libertadores continua e, em maio, a Copa do Brasil volta.

Outros encaixes, em consequência

Mantendo a linha de quatro na zaga, Tite prefere manter o time com a estrutura básica atual também em outros setores.

O que pode variar é o comportamento do time quando há substituição, mas em decorrência da característica individual do jogador.

"Quando entra o Allan, vira uma dobra de 5 (dois volantes). Com Bruno Henrique, tem bola de profundidade. Com Cebolinha, é jogo mais combinado. Tem variáveis. Victor Hugo, retenção e jogo apoiado. Com Luiz Araújo, jogo de velocidade", descreveu o treinador.