Torcedor agride com chicotadas jogador do Al-Ittihad, time de Benzema

A final da Supercopa Saudita entre Al-Hilal e Al-Ittihad terminou com episódio de violência.

O que aconteceu

O atacante Abderrazak Hamdallah, do Al-Ittihad, sofreu chicotadas por parte de um torcedor. O ato ocorreu após o término da partida no Estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos.

Sem sair da arquibancada, o homem partiu para a agressão após Hamdallah jogar água nele. Registros em vídeo mostram que o torcedor parecia dirigir palavras ao atacante marroquino.

احسن تستاهل .. ليش ترشق عليه ماء؟ pic.twitter.com/kWk0ziN0Mq -- إيدن (@iJustAidan) April 11, 2024

Outros jogadores do Al-Ittihad se envolveram na confusão. Parte do elenco do clube saudita tentou proteger seu colega e ameaçou entrar em altercação com o torcedor. A briga foi apartada, e o torcedor escoltado por seguranças.

O Al-Ittihad perdeu a decisão da Supercopa por 4 a 1. Hamdallah foi o responsável por marcar o único gol de sua equipe no confronto. Principal astro da equipe, o atacante Karim Benzema jogou os 90 minutos. O resultado marcou a 34ª vitória consecutiva do Al-Hilal, e o primeiro título de Jorge Jesus nesta passagem pelo clube.