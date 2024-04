Tite avalia vitória do Flamengo sobre o Palestino-CHI e fala em prioridades na temporada

Nesta quarta (10), o Flamengo venceu o Palestino-CHI por 2 a 0 no Maracanã, pela Copa Libertadores. A equipe comandada por Tite teve atuações distintas em cada tempo da partida, chegando a sofrer mais que o esperado. Em entrevista coletiva, o técnico destacou a importância da vitória.

FIM DE JOGO NO MARACA! O Mengão vence o Palestino (CHI) por 2 a 0 com gols de Pedro e Léo Ortiz, pela fase de grupos da Conmebol Libertadores! #CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/z8lGARtO1v ? Flamengo (@Flamengo) April 11, 2024

"Sabíamos que tínhamos de vencer, num jogo em que fizemos um grande primeiro tempo, com grande volume. Quando você não faz o segundo gol, começa a ficar tenso, nervoso. A equipe precisa de maturidade para jogar com pressão. Queria fechar o primeiro tempo porque já merecia três ou quatro. Fomos pressionados no segundo tempo, mas felizmente pudemos definir também com trocas no segundo tempo - disse o comandante rubro-negro.

Com Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão pela frente ainda em 2024, Tite afirmou que vai ter que definir prioridades para a sequência da temporada do Flamengo.

"Vamos ver com a direção para estabelecer prioridades. É humanamente impossível trabalhar com competições de tamanha grandeza e a equipe se repetindo quarta e domingo. Então Léo Ortiz entrou, pois Fabrício Bruno estava com seis jogos seguidos, duas viagens. Nessa valorização do grupo, é importante que todos estejam preparados. Vamos precisar de todos. O aspecto clínico tira atletas, fisiologia não tira atletas. Engloba a parte tática e daqui a pouco vai ter um jogador que é necessário. O Flamengo não paga preço de saúde de atleta para vencer jogo. É sentar (com a diretoria) para ver o que a direção também tem. A diretoria colocou que a prioridade era vencer o Carioca. Agora é sentar e elencar esse norte - declarou Tite.

Com a vitória sobre o Palestino, o Flamengo passa a ser líder do Grupo E da Libertadores com quatro pontos em dois jogos. A próxima partida do rubro-negro é a estreia do Brasileirão neste domingo (14) contra o Atlético-GO, em Goiânia, às 16h00 pelo horário de Brasília.