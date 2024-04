Talleres arranca empate com Barcelona-EQU no fim e retoma liderança do grupo do São Paulo na Libertadores

A Copa Libertadores 2024 ganhou sequência nesta quarta-feira. Pela segunda rodada do Grupo B, o Barcelona de Guayaquil-EQU cedeu o empate ao Talleres, em 2 a 2, em partida disputada no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo. Damián Díaz (2x) balançou as redes para os equatorianos, enquanto Girotti descontou para o time argentino.

Com o resultado, o Talleres reassumiu a liderança do Grupo B da competição continental, chegando aos quatro pontos e jogando o São Paulo para a segunda colocação. Por sua vez, o Barcelona de Guayaquil ficou na terceira posição, alcançando dois pontos e indo para seu segundo empate consecutivo.

Os dois times voltam, agora, a disputar seus respectivos torneios nacionais. O Barcelona de Guayaquil visita o Libertad FC neste domingo, a partir das 20 horas (de Brasília), no Estádio Federativo Reina del Cisne, pela primeira rodada do Campeonato Equatoriano.

Do outro lado, o Talleres retorna aos gramados contra o Independiente pela 14ª rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. A bola rola nesta segunda-feira, às 20 horas, no Estádio Libertadores de América.

O jogo

Com 15 minutos de jogo, o Barcelona de Guayaquil assustou o Talleres. Após cruzamento para dentro da grande área, Fydriszewski subiu mais alto que a zaga do Talleres e cabeceou por cima do gol.

E foi aos 30 minutos que a equipe equatoriana conseguiu abrir o marcador, e com um golaço. O Barcelona retomou a bola no campo de ataque e Leonai tocou para Damián Diáz. O camisa 10 arriscou de fora da área e acertou um lindo chute que acabou no ângulo direito do gol do Talleres: 1 a 0.

Após sair atrás no placar, o Talleres começou a pressionar o Barcelona em busca do empate. Passou a criar diversas chances e assustou os torcedores da equipe equatoriana em alguns momentos.

Foi já na reta final do primeiro tempo que os argentinos de fato conseguiram igualar o placar. Botta avançou pelo meio e enfiou linda bola para Girotti. O camisa 9 invadiu a grande área e finalizou no gol para deixar tudo igual em 1 a 1.

Após a volta para o segundo tempo, o Barcelona de Guayaquil conseguiu um pênalti. Após checagem do VAR, a cobrança, que havia sido anulada por impedimento, foi confirmada. Na cobrança, Damián Díaz converteu com tranquilidade: 2 a 1.

Já próximo do fim do jogo, o Talleres quase chegou ao gol de empate. Após cruzamento rasteiro para dentro da grande área, o atacante da equipe fez o corta-luz e Girotti chegou batendo. No entanto, o centroavante foi travado na hora certa pela zaga do time equatoriano e a bola foi pela linha de fundo.

Mas o Talleres não desistiu e, no último lance, conseguiu o empate. Após cobrança de falta na grande área, Juan Rodríguez chegou de trás, surpreendeu a zaga do Barcelona de Guayaquil e deixou tudo igual em 2 a 2 para fechar a partida.