Sorteio define duelos entre Brasil e Alemanha pela Billie Jean King Cup

Estão definidos os jogos entre Brasil e Alemanha pelos Qualifiers da Billie Jean King Cup. O sorteio, que aconteceu nesta quinta-feira, em São Paulo, colocou Bia Haddad Maia, tenista número 1 do Brasil e 13º do ranking WTA, abrindo o confronto contra Laura Siegmund (85).

Na sequência, Laura Pigossi (125) enfrenta Tatjana Maria. As partidas acontecem nesta sexta-feira, no Ginásio do Ibirapuera, às 18h30 (de Brasília).

Já no sábado, a partir das 15h, os confrontos se invertem, com Bia jogando contra Maria, enquanto Laura encara Siegmund. Caso haja empate entre as equipes, será disputada a partida de duplas entre Luisa Stefani, número 11 do ranking de duplas WTA, e Bia Haddad (22) contra Anna-Lena Friedsam (117) e Angelique Kerber (sem rankings nas duplas).

Para Bia, vencer o confronto é mais uma oportunidade para as atletas fazerem história representando o país.

"O tênis feminino do brasileiro vem de momentos especiais e cada uma de nós representa o país da sua forma. Me sinto privilegiada por fazer parte deste time e espero que possamos aproveitar essa semana para fazer a diferença no tênis feminino. Deixar um legado importante no esporte mesmo", destacou.

Brasil e Alemanha se enfrentam pelo Qualifiers da Billie Jean King.

Presente nos dois confrontos diante das alemãs, Laura Pigossi falou sobre o que a equipe pode fazer diferente e como o fator torcida pode fazer a diferença.

"É um prazer estar aqui representando o Brasil e buscar fazer história com essa camisa. Ano passado batemos na trave e temos aprendido muito como time para conquistar a vitória. Dessa vez vamos ter o apoio de uma torcida imensa aqui no Ginásio do Ibirapuera", comentou.

Opinião que é compartilhada com Luisa Stefani. A medalhista olímpica fez um panorama dos últimos anos dos dois times.

"O que está claro do time alemão é que elas são muito fortes, têm muita história no tênis. Só que nós temos construído algo muito grande, estamos evoluindo a cada ano e estamos trabalhando para fazer diferente neste confronto", finalizou.