Sem Moscardo, Corinthians inscreve 35 jogadores para Campeonato Brasileiro; veja lista

O Corinthians inscreveu 35 jogadores para o Campeonato Brasileiro, previsto para começar no próximo sábado. O volante Gabriel Moscardo, em recuperação de lesão no calcanhar esquerdo, não foi inscrito, assim como o meia Ruan Oliveira, que rompeu o ligamento do joelho ano passado.

O lateral esquerdo Matheus Bidu, que ficou de fora do Campeonato Paulista, está na relação. O jogador recuperou prestígio com o técnico António Oliveira e já havia sido inscrito na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana.

Além dos nomes tradicionais, alguns jovens foram inscritos para a liga nacional. Até mesmo aqueles que desceram para ajudar o sub-20 no Brasileiro da categoria, como Felipe Longo, Léo Mana e Kayke.

O Corinthians estreia no Brasileirão no próximo domingo, contra o Atlético-MG, às 16 horas (de Brasília). O duelo será na Neo Química Arena, em Itaquera.

O Timão busca voltar a vencer um Campeonato Brasileiro, o que não ocorre desde 2017. Na última edição, a equipe terminou na 13ª colocação, garantindo vaga a para a Copa Sul-Americana.

Veja inscritos do Corinthians para Campeonato Brasileiro:

Goleiros: Cássio, Carlos Miguel, Felipe Longo, Matheus Donelli



Laterais: Fagner, Matheuzinho, Léo Mana, Diego Palacios, Hugo, Matheus Bidu



Zagueiros: Cacá, Félix Torres, Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca, Caetano, Raul Gustavo



Meio-campistas: Fausto, Raniele, Breno Bidon, Guilherme Biro, Igor Coronado, Paulinho, Matheus Araújo, Maycon, Ryan, Rodrigo Garro



Atacantes: Ángel Romero, Arthur Sousa, Kayke, Mosquito, Pedro Henrique, Giovane, Pedro Raul, Wesley e Yuri Alberto