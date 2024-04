São Paulo se reapresenta após vitória e inicia preparação para estreia no Brasileiro

O elenco do São Paulo se reapresentou na tarde desta quinta-feira, um dia após a vitória sobre o Cobresal-CHI, pela Libertadores, no Morumbis. O time agora muda o foco para o Campeonato Brasileiro, torneio o qual estreia já neste sábado, diante do Fortaleza.

Os titulares da equipe no triunfo por 2 a 0 tiveram uma carga de trabalho mais leve, com atividades regenerativas. Já os demais iniciaram o dia com um treino de mobilidade comandado pela preparação física no CT da Barra Funda. Na sequência, a comissão técnica de Thiago Carpini dirigiu um trabalho de transições ofensivas e defensivas.

Por fim, ainda houve uma atividade de posse de bola, com foco no organização defensiva do time, além de um ensaio de finalizações.

O São Paulo não atualizou o quadro de nenhum jogador que está no departamento médico. Atualmente, Carpini tem 11 desfalques por lesão: Luiz Gustavo, Lucas, Rafinha, Wellington Rato, Ferreira, Negrucci, Rodriguinho, Young, Iba Ly, Patryck e Moreira.

A tendência, por enquanto, é que nenhum deles fique à disposição para a estreia da equipe no Brasileirão. O Tricolor enfrenta o Fortaleza neste sábado, às 21h (de Brasília), no Morumbis, pela primeira rodada do torneio.

O elenco do São Paulo retoma a preparação para a partida nesta sexta-feira, pela manhã. Os próximos jogos do time serão importantes para Thiago Carpini, que foi mantido no cargo, mas ainda está pressionado. Após a vitória contra o Cobresal-CHI, líderes do elenco deram respaldo ao trabalho do treinador.