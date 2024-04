Santos confirma empréstimo do zagueiro Messias ao Goiás; veja detalhes

Na noite desta sexta-feira, o Santos confirmou o empréstimo do zagueiro Messias. O defensor foi emprestado ao Goiás e defenderá a camisa do Esmeraldino até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro.

Messias se despediu dos companheiros de equipe na última quarta-feira e viajou para reforçar o time de Goiânia. O jogador foi anunciado pelo clube do Centro-Oeste nesta quinta-feira.

"MESSIAS TÁ VINDO AÍ! Com passagens por clubes como Santos, América-MG e Ceará, o zagueiro chega nesta temporada para defender as cores do #MaiorDoCentroOeste. Seja bem-vindo, Messias!", escreveu o Goiás em publicação nas redes sociais.

Messias chegou ao Santos em dezembro de 2022 e entrou em campo em 44 oportunidades com a camisa do Alvinegro Praiano. O atleta balançou as redes três vezes pela equipe da Baixada Santista.

No entanto, neste início de temporada, Messias perdeu espaço com a chegada do técnico Fábio Carille. Gil, contratado nesta temporada, e Joaquim, que permaneceu na equipe paulista, são titulares absolutos. Enquanto isso, o jovem Jair vem se consolidando com as boas atuações e ganhando cada vez mais espaço.

Nesta temporada, para se ter ideia, Messias disputou apenas uma partida. O zagueiro atuou os 90 minutos no confronto diante do Mirassol pelo Campeonato Paulista, em que o Santos sofreu o empate em 2 a 2 no fim do jogo.

Com Messias emprestado, o Santos fará sua estreia na Série B do Campeonato Brasileiro na próxima sexta-feira (20). O Peixe terá pela frente o Paysandu, a partir das 20 horas (de Brasília), na Vila Belmiro.