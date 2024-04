Mudanças na seleção de base? Rodrigo Caetano desconversa sobre plano futuro

O coordenador executivo geral de seleções, Rodrigo Caetano, esteve ontem (10) no MorumBIS acompanhando a vitória do São Paulo por 2 a 0 sobre o Cobresal (CHI) e, em entrevista, deixou em aberto o futuro das categorias de base da seleção brasileira.

Tanto o coordenador quanto o Ramon seguem na CBF. Só vamos falar de outro nome se um dia eles não estiverem. Por enquanto, o que nós estamos planejando a nível de competições de base é lá com o Branco, com o Ramon e os outros profissionais todos os dias

O UOL apurou que a tendência é que Ramon Menezes deixe o cargo após não conseguir a vaga nas Olimpíadas de Paris-2024. Oficialmente, a CBF ainda não confirma a saída.

Dois nomes fortes ouvidos pela reportagem são os de Paulo Victor Gomes e Fábio Matias. Gomes ganhou todos os títulos no sub-20 do Palmeiras e hoje é auxiliar de André Jardine no América (MEX), enquanto Matias está no Botafogo e foi treinador interino até a chegada do português Arthur Jorge.

A primeira fase da reformulação da seleção principal já terminou. Além de Caetano, chegaram Cícero Souza para o cargo de gerente geral, Juan Santos como coordenador técnico e Sérgio Dimas com a função de supervisor geral.

Caetano esteve no MorumBIS acompanhado de Lucas Silvestre, auxiliar técnico de Dorival Jr, e Thomaz Koerich, analista de desempenho. Na última convocação, o São Paulo teve dois convocados: o goleiro Rafael e o volante Pablo Maia.

Confira a entrevista de Rodrigo Caetano no MorumBIS

Quatro jogos fora

É óbvio que não é o ideal por não ter a maioria de torcida, mas brasileiro está em todo lugar. Do mesmo jeito que teve em Wembleu, no Bernabeu vão estar também nos Estados Unidos nos dois amistosos e depois durante a copa América. Aí sim durante as eliminatórias teremos maioria no estádio como é normal nos jogos dentro do nosso país. Da mesma forma creio que a equipe, o trabalho do Dorival e tudo já vai estar bem mais azeitado para premiar os torcedores do nosso país, mas até lá a gente vai passar uma boa mensagem do que a gente pretende para o futuro.

Logística da Copa América

Nos próximos dias a gente deve não só definir, num prazo máximo de 15 dias, como também divulgar qual vai ser o cronograma. A gente tá avaliando muito isso por conta das competições europeias que vão se encerrando naquelas últimas semanas de maio, alem da champions, óbvio, como também avaliando qual será a melhor logística. Certamente vamos ter o grupo todo pronto mesmo quando lá nos Estados Unidos já estivermos. Mas a gente ainda está estudando isso. Teremos profissionais nossos indo já na próxima semana pra estudar a copa América.

Onde vai jogar no Brasil

A gente que está chegando agora, eu penso que a torcida brasileira é uma só. A gente tem que parar um pouco com esse discurso meio separatista. Nós somos um país único, de uma população e um povo único, então certamente a tomada de decisão vai ser em conjunto com o presidente, mas priorizando a parte técnica, de um melhor gramado, uma melhor condição, para que a seleção brasileira possa realmente imprimir o seu melhor futebol e recuperar esses pontos perdidos durante as eliminatórias no ano passado. Essa é a ideia. Mas como tá muito distante e a gente trabalha também com aquilo que está mais próximo sem deixar de vislumbrar o médio prazo, o nosso foco agora é definir copa América, mas não vejo isso como determinante. Independentemente de ser sul, sudeste, norte, nordeste, sudoeste, os brasileiros vão estar sempre torcendo pra seleção brasileira e cabe a nós e vocês principalmente tambêm incorporarem esse discurso. Nós somos um só, em qualquer situação, independente de cor, raça, religião, não é isso que a gente vem pregando? É a mesma coisa na torcida, penso dessa forma.

Chega mais alguém?

Provavelmente não. Nós temos é a chegada daqueles que são convocados. Mas a nível de profissionais tanto na parte administrativa, que chegaram comigo, como aqueles da comissão técnica, contratados pela CBF já estão, estão trabalhando inclusive estão rodando o país assim como eu em jogos de copas, jogos do brasileiro. Depois o Dorival no final desse mês início do outro vai pra Europa novamente fazer um percurso lá também nos jogos das grandes ligas, acompanhar um jogo de champions. É seguir o roteiro e o planejamento que a gente vem fazendo, mas os profissionais são esses.

Presença no MorumBIS

Além da observação técnica, que tenho aqui comigo não só o Lucas Silvestre, que é o primeiro auxiliar, como também o Thomás, que é um dos analistas, o objetivo também passa por uma aproximação maior com os clubes brasileiros, esse é um projeto e uma diretriz exigida pelo presidente Ednaldo Rodrigues, e que nós estamos seguindo esse planejamento. Não é somente vir e observar os atletas, mas conversar cada vez mais e cada vez mais próximos dos profissionais que são também a essência do futebol brasileiro.