Respaldado: líderes do São Paulo bancam Carpini após vitória e pedem "voto de confiança"

O técnico Thiago Carpini ganhou uma sobrevida no São Paulo com a vitória sobre o Cobresal-CHI, pela Libertadores, no Morumbis. Apesar da pressão em virtude dos maus resultados recentes, o treinador se sente respaldado pelo time tricolor.

O próprio comandante disse isso em entrevista coletiva após a partida da última quarta-feira. O discurso foi repetido por líderes do elenco que passaram pela zona mista do Morumbis.

Um dos destaques do jogo, o meio-campista James Rodríguez, que atuou por 90 minutos, elogiou o desempenho dos companheiros e disse que o grupo está "fechado com Carpini". Antes da bola rolar, o colombiano conversou com ele e se colocou à disposição para jogar o máximo de tempo possível, como revelou o treinador.

"A gente fez um grande jogo, era para ter acabado 4 a 0. Na primeira parte a gente errou o gol, mas tudo bem. E acho que a gente fez um grande jogo", disse James.

"Quando você está em um clube grande, sempre tem muita pressão. A gente está com ele (Carpini), estamos fechados com ele. Acredito que ele trabalha bem, é jovem, mas estamos fechados com ele", acrescentou.

Outro importante atleta do São Paulo, o atacante Luciano também comprou o discurso. O camisa 10 da equipe pediu à torcida que dê um "voto de confiança" ao comandante.

"A gente que tem mais tempo de casa sabemos como é o clima. Foi uma vitória sofrida, pedimos ao torcedor sim (um voto de confiança). O treinador está tentando, ele está ajudando bastante. Não é à toa que está no São Paulo. A gente pede esse apoio, esse voto de confiança à torcida para apoiar o Carpini", declarou.

Ainda que a vitória tenha aliviado a situação de Carpini, o técnico ainda não está seguro no cargo. A continuidade ou não do treinador dependerá dos próximos jogos do Tricolor.

Por enquanto, bancado pelo elenco, ele segue no comando. O comandante revelou uma conversa com os líderes antes da vitória sobre o Cobresal, mudou o tom e defendeu seu trabalho à frente do clube.

O São Paulo agora muda o foco e começa a se preparar para o início do Campeonato Brasileiro. O time faz sua estreia na competição já neste sábado, em duelo contra o Fortaleza, no Morumbis, a partir das 21h (de Brasília).