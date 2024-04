PVC: Sistema com 3 zagueiros de Carpini fez James funcionar no São Paulo

Com sua tradicional prancheta, o colunista Paulo Vinícius Coelho explicou no De Primeira como o sistema com três zagueiros escalado por Thiago Carpini na vitória contra o Cobresal-CHI pela Libertadores foi fundamental para James Rodríguez render no São Paulo.

Segundo PVC, James teve mais companhia para trocar passes e não ficou ilhado no meio de campo com o esquema 3-4-2-1.

Qual foi a grande vantagem no sistema de ontem com três zagueiros? Não foram os três zagueiros, ele fez um 3-4-2-1, o que funcionou muito foi que ele deu companhia para o James. O James foi o motor e era um meia com Luciano do lado dele e os dois com possibilidade de conversar com Calleri. Então, você passava a ter companhia com a subida do Igor Vinícius pelo lado direito, dando amplitude, e do Michel Araújo pela esquerda. Então, o que funcionou foi o James ter companhia — do lado direito, o Igor; por dentro, o passe para o Calleri; por perto, o Luciano. Isso deu condição de ele jogar sem estar completamente ilhado.

Porém, PVC ponderou que Carpini demorou muito com os três zagueiros. O Tricolor venceu por 2 a 0 e conquistou seus primeiros pontos na Libertadores, mas o primeiro gol saiu já na reta final do segundo tempo, em meio ao clima de apreensão da torcida no MorumBis.

Eu acho que o Carpini demorou muito para tirar os três zagueiros. Não é que ele não podia jogar com três zagueiros, é que chega um momento do jogo em que o Cobresal só tem um atacante e não precisa mais dos três. Ah, se eu botar mais um atacante, vou congestionar o jogo lá na frente. Ele quis construir de trás com um dos zagueiros, ok, mas ficou muito tempo com os três zagueiros. Agora, por que funcionou? Porque o James teve companhia. Paulo Vinícius Coelho

