Presidente renegocia acordo com a Caixa: 'Se tirar isso, o Corinthians voa'

Augusto Melo, presidente do Corinthians, renegocia acordo com a Caixa pela dívida de R$ 706 milhões pela Neo Química Arena.

O que aconteceu

A atual gestão do Corinthians reiniciou as conversas com a Caixa por um acordo. O Timão pagou R$ 100 milhões apenas em juros no ano passado.

O ex-presidente Duilio Monteiro Alves anunciou em novembro uma proposta ao banco por acerto em precatórios. O atual mandatário diz que isso não existe.

Augusto Melo foi até Brasília e ouviu que o Corinthians só conseguirá um acordo se abrir o bolso. O clube busca meios de formalizar outra oferta.

Fomos chamados de pinóquio e estamos provando quem é o verdadeiro pinóquio. Esperamos o prazo deles. Fomos até Brasília para conhecer o presidente Caixa, ministro Padilha. Visita cordial para conhecer, entender a situação e o processo. Deixou claro que isso não existia. Hoje é dinheiro. A dívida é de R$ 706 milhões com a Neo Química Arena, pagamos R$ 100 mi só em juros no ano passado. Estamos conversando, foram três reuniões. É nosso grande calo e vamos tirar isso. Se tirar isso, o Corinthians voa, ninguém segura

Augusto Melo, no "Os Donos da Bola", da TV Bandeirantes