Presidente do Sport ficará atento no mercado para reforçar a equipe

O Sport superou o Náutico e se sagrou o campeão pernambucano de 2024. Apesar disso, Yuri Romão, presidente do Leão do Norte, revelou que seguirá atento no mercado para poder reforçar a equipe para a Série B do Campeonato Brasileiro.

"A gente costuma dizer que o elenco nunca está fechado. Agora em abril, tem a janela de atletas que disputaram os campeonatos estaduais e, no meio do ano, tem outra janela para contratar. A ideia é encorpar o elenco, embora esteja satisfeito com o desempenho que vem sendo mostrado", disse.

O clube pernambucano já fechou com nomes conhecidos do futebol brasileiro para esta temporada, como o zagueiro Luciano Castán, os meias Lucas Lima e Chrystian Barletta, e os atacantes Arthur Caíke e Romarinho.

COMO QUE DORME AGORA?! ???????? pic.twitter.com/4QEjqdQ9La ? Sport Club do Recife (@sportrecife) April 11, 2024

Yuri Romão também contou sobre o planejamento para a temporada de 2024, que se iniciou logo após o Sport não conseguir conquistar o acesso para a Série A em 2023.

"Eu sempre costumo dizer que não sou de lamentar o que aconteceu. Prefiro trabalhar firme para que da próxima vez, o objetivo seja alcançado. No final do ano, para a comissão técnica, nós apostamos em um técnico pouco conhecido por aqui, mas que já era monitorado por nós há algum tempo. Além disso, na hora da reformulação do elenco, trouxemos atletas que pudessem se encaixar não só no modelo de jogo do treinador, mas que também jogassem da maneira que o nosso torcedor exige, propositivo, para frente", falou.

O Sport começou a Série B de 2023 com uma grande campanha, mas foi perdendo o gás e terminou a competição em sétimo lugar, sem conseguir o acesso à elite do Brasileirão. O dirigente contou o que ficou de aprendizado para o time.

"Ficou a lição de que precisamos estar muito atentos ao dia a dia do elenco. Promover maior interação com a comissão técnica. Sempre que há necessidade de algum ajuste, a gente conversa com o nosso treinador. Ele é argentino, nunca trabalhou no Brasil e também não conhece a cultura do futebol no Nordeste. Por isso, estamos muito próximos do trabalho todo o tempo", comentou.

O Sport estreia na Segunda Divisão de 2024 contra o Amazonas, fora de casa, em data ainda não divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).